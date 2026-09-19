Η νέα Mercedes-AMG CLA 45 των 680 ίππων έφτασε στην Ελλάδα: Πόσο κοστίζει;

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Η νέα Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ απέκτησε τιμή στην ελληνική αγορά, σηματοδοτώντας μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία των compact μοντέλων της AMG. Η κορυφαία CLA εγκαταλείπει τον δίλιτρο τετρακύλινδρο κινητήρα των προηγούμενων γενεών και μετατρέπεται σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό τετράθυρο μοντέλο με 680 ίππους. Σύμφωνα με τον επίσημο ελληνικό configurator της Mercedes-Benz, η τιμή της ξεκινά από 81.997,10 ευρώ. Το ποσό περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%, ενώ το τέλος ταξινόμησης εμφανίζεται μηδενικό λόγω της αμιγώς ηλεκτρικής μετάδοσης.
Η τιμή αφορά τη βασική διαμόρφωση με το πακέτο Advanced, ζάντες AMG 19 ιντσών και επένδυση από συνθετικό δέρμα ARTICO και μικροΐνες. Για σύγκριση, η ηλεκτρική CLA 350 4MATIC των 354 ίππων κοστίζει 63.399,99 ευρώ. Επομένως, η μετάβαση στην AMG CLA 45 απαιτεί επιπλέον 18.597,11 ευρώ, δηλαδή περίπου 29% περισσότερα. Στην ελληνική γκάμα της CLA οι τιμές ξεκινούν από 49.550 ευρώ:
|Έκδοση
|Ισχύς
|Τιμή Ελλάδας
|CLA 200 electric
|224 ίπποι
|49.550 ευρώ
|CLA 250 electric
|272 ίπποι
|56.550 ευρώ
|CLA 250+ electric
|272 ίπποι
|59.000 ευρώ
|CLA 350 4MATIC electric
|354 ίπποι
|63.399,99 ευρώ
|Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+
|680 ίπποι
|81.997,10 ευρώ
Διαβάστε περισσότερα στο: AutoTypos.gr
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