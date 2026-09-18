Η Ford συγκεντρώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τρόφιμα για όσους τα έχουν ανάγκη

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Στα πλαίσια του προγράμματος Ford Building Together, η Ford καλεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τους πελάτες, τους φίλους της μάρκας και τις τοπικές κοινωνίες να προσφέρουν είδη διατροφής για την ενίσχυση οικογενειών και φορέων σε όλη την Ελλάδα.

Η περσινή δράση «Γεμίστε ένα Ford- Κάντε τη Διαφορά» απέφερε πάνω από 1 τόνο τροφίμων στη χώρα μας, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 900 τόνοι σε 31 χώρες.

Φέτος, η δράση με κεντρικό μήνυμα «Φορτώνουμε Τρόφιμα – Οδηγούμε την Ελπίδα» θα διαρκέσει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου στις εκθέσεις των επίσημων εμπόρων Ford που συμμετέχουν, με στόχο να συγκεντρωθούν ακόμη περισσότερα τρόφιμα και να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι τοπικές κοινωνίες.

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