search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 21:02
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2026 20:00

Η Ford συγκεντρώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τρόφιμα για όσους τα έχουν ανάγκη

18.09.2026 20:00
793029065_1518248453656878_8551244841405348837_n

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στα πλαίσια του προγράμματος Ford Building Together, η Ford καλεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τους πελάτες, τους φίλους της μάρκας και τις τοπικές κοινωνίες να προσφέρουν είδη διατροφής για την ενίσχυση οικογενειών και φορέων σε όλη την Ελλάδα.

Η περσινή δράση «Γεμίστε ένα Ford- Κάντε τη Διαφορά» απέφερε πάνω από 1 τόνο τροφίμων στη χώρα μας, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 900 τόνοι σε 31 χώρες.

Φέτος, η δράση με κεντρικό μήνυμα «Φορτώνουμε Τρόφιμα – Οδηγούμε την Ελπίδα» θα διαρκέσει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου στις εκθέσεις των επίσημων εμπόρων Ford που συμμετέχουν, με στόχο να συγκεντρωθούν ακόμη περισσότερα τρόφιμα και να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι τοπικές κοινωνίες.

Διαβάστε επίσης:

Έρχεται στην Ευρώπη το νέο B-SUV Nissan Kicks

Volvo: Η μεγαλύτερη επίθεση στην ιστορία της – 13 νέα μοντέλα μέχρι το 2030

Αντεπίθεση της Stellantis στο Παρίσι: 9 πρωτότυπα και μπαράζ νέων μοντέλων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diana charles spencer – new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Τσαρλς Σπένσερ για την αντίδραση του Καρόλου μετά τον θάνατο της Νταϊάνα: Εγώ λέω την αλήθεια, αυτός είναι εξοργισμένος ή ντρέπεται;

Zinédine Zidane
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Γαλλίας: Πολλά νέα πρόσωπα απ’ τον Ζιντάν στο πρώτο «προσκλητήριο»

fontaines-dc
ΜΟΥΣΙΚΗ

Επιστροφή με εκπλήξεις για τους Fontaines D.C. – To tracklist και η συνεργασία με τη Rosalía στο νέο τους άλμπουμ

mohamed
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό drone δολοφόνησε εν ψυχρώ 15χρονο στη Γάζα – Ανατριχιαστικό βίντεο

thessaloniki pooreia fyssa- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί» φώναξε και η Θεσσαλονίκη στην πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα ήταν σε ποιον θα "έσκαγε η βόμβα"»: Τα πρώτα λόγια του Θεοδωρόπουλου μέσα από τη φυλακή

roula-koromila-new
LIFESTYLE

Ρούλα Κορομηλά: Δημοσίευσε φωτογραφία της από όταν ήταν 20 ετών - «Την κοιτάζω και νιώθω μια βαθιά ηρεμία και καμάρι»

mazonakis-new
MEDIA

Ποιος παίρνει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice»

MITSOTAKIS_MARINAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός έκλεισε τη συζήτηση για το επίδομα ανεργίας και κάλυψε  πλήρως τον Παύλο Μαρινάκη

MixCollage-17-Sep-2026-11-54-PM-3575
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ έφεραν… νέα μέτρα, η κάλυψη Μητσοτάκη σε Μαρινάκη, η φυγή της Ρόζας, η έλλειψη μνήμης για Κασιδιάρη και τι συμβαίνει με τις Μαρίες της Ελπίδας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 21:01
diana charles spencer – new
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Τσαρλς Σπένσερ για την αντίδραση του Καρόλου μετά τον θάνατο της Νταϊάνα: Εγώ λέω την αλήθεια, αυτός είναι εξοργισμένος ή ντρέπεται;

Zinédine Zidane
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Γαλλίας: Πολλά νέα πρόσωπα απ’ τον Ζιντάν στο πρώτο «προσκλητήριο»

fontaines-dc
ΜΟΥΣΙΚΗ

Επιστροφή με εκπλήξεις για τους Fontaines D.C. – To tracklist και η συνεργασία με τη Rosalía στο νέο τους άλμπουμ

1 / 3