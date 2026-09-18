Η Ford συγκεντρώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τρόφιμα για όσους τα έχουν ανάγκη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Στα πλαίσια του προγράμματος Ford Building Together, η Ford καλεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τους πελάτες, τους φίλους της μάρκας και τις τοπικές κοινωνίες να προσφέρουν είδη διατροφής για την ενίσχυση οικογενειών και φορέων σε όλη την Ελλάδα.
Η περσινή δράση «Γεμίστε ένα Ford- Κάντε τη Διαφορά» απέφερε πάνω από 1 τόνο τροφίμων στη χώρα μας, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 900 τόνοι σε 31 χώρες.
Φέτος, η δράση με κεντρικό μήνυμα «Φορτώνουμε Τρόφιμα – Οδηγούμε την Ελπίδα» θα διαρκέσει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου στις εκθέσεις των επίσημων εμπόρων Ford που συμμετέχουν, με στόχο να συγκεντρωθούν ακόμη περισσότερα τρόφιμα και να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι τοπικές κοινωνίες.
Διαβάστε επίσης:
Έρχεται στην Ευρώπη το νέο B-SUV Nissan Kicks
Volvo: Η μεγαλύτερη επίθεση στην ιστορία της – 13 νέα μοντέλα μέχρι το 2030
Αντεπίθεση της Stellantis στο Παρίσι: 9 πρωτότυπα και μπαράζ νέων μοντέλων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.