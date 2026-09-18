«Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί» φώναξε και η Θεσσαλονίκη στην πορεία για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία Φύσσα

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Αντιφασιστική πορεία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Φοιτητές, μέλη συλλογικοτήτων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς μαζί με άτομα που πρόσκεινται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καμάρας, απ’ όπου συγκρότησαν πορεία η οποία κινήθηκε σε κεντρικούς δρόμους της πόλης για να καταλήξει στο άγαλμα του Βενιζέλου.

«Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί» είναι ένα από τα συνθήματα που φωνάζουν όσοι συμμετέχουν στην πορεία, με τα πανό τους να γράφουν συνθήματα κατά του ρατσισμού και του φασισμού. Την κινητοποίηση επιτηρούσαν από απόσταση αστυνομικές δυνάμεις.

Πριν από τη συγκέντρωση, η αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές εκ των οποίων μία μετατράπηκε σε σύλληψη, πιθανόν για ναρκωτικά.

Λόγω της κινητοποίησης παρέμειναν κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης στο τμήμα μεταξύ «Βενιζέλου» και «Πανεπιστήμιο».

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