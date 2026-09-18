Αντιδράσεις για βίντεο που δείχνει άλογο δεμένο σε αγροτικό στην Εύβοια

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Αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από την Εύβοια που ήρθε στη δημοσιότητα, στο οποίο φαίνεται άλογο να είναι δεμένο σε αγροτικό, που βρίσκεται εν κινήσει.

Το άλογο φαίνεται στο επίμαχο βίντεο να προσπαθεί να προφτάσει το αγροτικό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τραυματισμένο.

Ο ιδιοκτήτης προς το παρόν δεν έχει ταυτοποιηθεί.

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