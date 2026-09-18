Όταν ο υπνοθεραπευτής Αθανάσιος Κομιανός μιλούσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του BBC για τις «σκοτεινές οντότητες»

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Πυκνές εμφανίσεις στα ΜΜΕ έκανε ο υπνοθεραπευτής Αθανάσιος Κομιανός, που έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από την γιατρό Ιωάννα Γάκα. Το 2016 είχε εμφανιστεί στο BBC Radio 4 και είχε μιλήσει για τη δύναμη του «Requiem» του Mozart.

Ο Αθανάσιος Κομιανός μίλησε για «σκοτεινές οντότητες» που κατοικούν σε ορισμένους ανθρώπους. Διηγήθηκε την ιστορία μίας πελάτισσας που έπασχε από κατάθλιψη. «Για να διατηρήσω την κατάσταση της ύπνωσης, χρησιμοποιούσα ήχους και “λευκό θόρυβο” (white noises). Κάποια στιγμή, ξαφνικά, άρχισε να παίζει το επόμενο CD στη συσκευή, το οποίο έτυχε να είναι το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ».

Στο άκουσμα της νεκρώσιμης ακολουθίας η πελάτισσα άρχισε να «ουρλιάζει» και να «συμπεριφέρεται σαν ζώο». «Ούρλιαζε ζητώντας μου επίμονα να σταματήσω τη μουσική. Άρχισε να χτυπά την καρέκλα και να ρίχνει κάτω ό,τι έβρισκε μπροστά της. “Σταμάτα, σε παρακαλώ“. Συμπεριφερόταν σαν ζώο. Και τότε άνοιξε τα μάτια της και το βλέμμα της έδειχνε παγωμένο. Με κοιτούσε διαπεραστικά. Τότε συνειδητοποίησα ότι το άτομο που με κοιτούσε δεν ήταν το ίδιο άτομο που είχε χτυπήσει την πόρτα του γραφείου μου λίγο νωρίτερα».

Ο Αθανάσιος Κομιανός ισχυρίστηκε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν πίστευε στις «σκοτεινές οντότητες». «Πίστευα ότι αυτά είναι ανοησίες και πράγματα δεν υπάρχουν. Αλλά τώρα αν έχω την υποψία ότι αν ένα άτομο έχει συμπτώματα που δεν φεύγουν, θα του βάλω το Requiem να παίξει πάλι. Φαίνεται ότι αυτές οι οντότητες μισούν την αρμονία. Μισούν τη συμμετρία, μισούν την ομορφιά αυτής της μεγαλοπρεπούς μελωδίας, που πλησιάζει το θείο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

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