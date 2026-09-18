Δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης για την BMW iX5 Hydrogen (photos/video)

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Η νέα BMW iX5 Hydrogen περνά στην επόμενη φάση εξέλιξης που οδηγεί στη μαζική παραγωγή. Τα πρωτότυπα υποβάλλονται σε ένα εκτενές πρόγραμμα δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, ενώ παράλληλα το σύστημα κυψελών καυσίμου τρίτης γενιάς περνά σε νέα φάση συναρμολόγησης στο Hydrogen Competence Centre στο Μόναχο. Την ίδια στιγμή, στο εργοστάσιο κινητήρων στο Steyr της Αυστρίας ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη βιομηχανική αξιοποίηση του συστήματος κυψελών καυσίμου υδρογόνου και τη μελλοντική μαζική παραγωγή του.

Με αυτά τα βήματα, το γκρουπ της BMW προωθεί συστηματικά την ανάπτυξη του πρώτου οχήματος μαζικής παραγωγής με τεχνολογία υδρογόνου. Η κύρια έμφαση δίνεται στην περαιτέρω αξιολόγηση της συνολικής λειτουργίας του συστήματος, στις προετοιμασίες για την ένταξη στη βιομηχανική παραγωγή, καθώς και στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου σε μια αρχιτεκτονική οχήματος με τη χαρακτηριστική οδηγική δυναμική της BMW.

Το υδρογόνο στο συγκεκριμένο μοντέλο, μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται μεγάλη αυτονομία, σύντομοι χρόνοι ανεφοδιασμού και υψηλή ευελιξία. Προσφέροντας μια εκτιμώμενη αυτονομία έως 750 χιλιόμετρα (WLTP), ανεφοδιασμό σε λιγότερο από πέντε λεπτά και αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση, η τεχνολογία κυψελών καυσίμου ανοίγει νέες δυνατότητες για ατομική μετακίνηση χωρίς εκπομπές ρύπων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «HyPowerDrive», το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών της Γερμανίας χρηματοδοτεί την ανάπτυξη του συστήματος κίνησης και του συστήματος δεξαμενών για την BMW iX 5 Hydrogen. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διαθέτει πόρους ύψους 191 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το έργο συγχρηματοδοτείται επίσης από το κρατίδιο της Βαυαρίας με συνολικό ποσό 82 εκατομμυρίων ευρώ.

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