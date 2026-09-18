search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 11:28
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.09.2026 10:37

Αυτό είναι το ηλεκτρικό με τη μεγαλύτερη αυτονομία στον κόσμο – 1.100 km

18.09.2026 10:37
denza_z9s-scaled

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το νέο premium μοντέλο καταφτάνει έτοιμο να διεκδικήσει το παγκόσμιο ρεκόρ αυτονομίας, φτάνοντας τα 1.100 km στον κύκλο CLTC

Το νέο Denza Z9S, το νέο σεντάν της premium μάρκας της BYD, έρχεται με παγκόσμιο ρεκόρ αυτονομίας: 1.100 χιλιόμετρα στο κύκλο CLTC.

Η επίσημη κυκλοφορία του στην κινεζική αγορά προγραμματίζεται για τις 23 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ έχει ήδη ανοίξει για προπαραγγελίες σε τρεις εκδόσεις, με τιμές από 319.800 γιουάν (περίπου 41.250 ευρώ) έως 389.800 γιουάν (περίπου 50.300 ευρώ).

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Νέο ελαστικό με 43% ανακυκλωμένα υλικά δείχνει τον δρόμο προς το μέλλον της αυτοκίνησης (photos)

Γεύση από το μέλλον για την Opel στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού (photos/video)

Auto Athina 2026: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
7090233
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Τασούλα για πετρέλαιο θέρμανσης: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα

pierrakakis_eurogroup
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurogroup: Κρίσιμη συνεδρίαση εν μέσω ενεργειακού αρμαγεδδώνα – Δύσκολες οι κοινές αποφάσεις

the_new_volvo_xc60
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Η μεγαλύτερη επίθεση στην ιστορία της – 13 νέα μοντέλα μέχρι το 2030

edi rama
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έντι Ράμα: Η μυστική επίσκεψη στο Άγιο Όρος και η νύχτα στη Μονή Βατοπαιδίου

kardashian-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο η Κιμ Καρντάσιαν – «Έχω κάτι που ονομάζεται οισοφαγίτιδα» ακούγεται να λέει στο τρέιλερ του «The Kardashians» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν θέμα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα ήταν σε ποιον θα "έσκαγε η βόμβα"»: Τα πρώτα λόγια του Θεοδωρόπουλου μέσα από τη φυλακή

MARINAKIS_DORA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστομωτική απάντηση Μαρινάκη στην απρόκλητη επίθεση της Ντόρας: Έχω αποδείξει αν προσέχω, είμαι απέναντι στην ανθρωποφαγία

MixCollage-17-Sep-2026-11-54-PM-3575
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ έφεραν… νέα μέτρα, η κάλυψη Μητσοτάκη σε Μαρινάκη, η φυγή της Ρόζας, η έλλειψη μνήμης για Κασιδιάρη και τι συμβαίνει με τις Μαρίες της Ελπίδας

enoples dynameis kriseis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Το σχέδιο Χούπη για τον «πολίτη-οπλίτη»: Στρατιώτες όλοι και για πάντα; - Η προσαρμογή της Ευρώπης και το ήδη βαρύ τίμημα της Ελλάδας

karalis 543- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ιπτάμενος» ο Καραλής: Ανέβηκε στην 5η θέση της παγκόσμιας κατάταξης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 11:28
7090233
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον Τασούλα για πετρέλαιο θέρμανσης: Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα

pierrakakis_eurogroup
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurogroup: Κρίσιμη συνεδρίαση εν μέσω ενεργειακού αρμαγεδδώνα – Δύσκολες οι κοινές αποφάσεις

the_new_volvo_xc60
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Η μεγαλύτερη επίθεση στην ιστορία της – 13 νέα μοντέλα μέχρι το 2030

1 / 3