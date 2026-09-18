Αυτό είναι το ηλεκτρικό με τη μεγαλύτερη αυτονομία στον κόσμο – 1.100 km

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Το νέο premium μοντέλο καταφτάνει έτοιμο να διεκδικήσει το παγκόσμιο ρεκόρ αυτονομίας, φτάνοντας τα 1.100 km στον κύκλο CLTC

Το νέο Denza Z9S, το νέο σεντάν της premium μάρκας της BYD, έρχεται με παγκόσμιο ρεκόρ αυτονομίας: 1.100 χιλιόμετρα στο κύκλο CLTC.

Η επίσημη κυκλοφορία του στην κινεζική αγορά προγραμματίζεται για τις 23 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ έχει ήδη ανοίξει για προπαραγγελίες σε τρεις εκδόσεις, με τιμές από 319.800 γιουάν (περίπου 41.250 ευρώ) έως 389.800 γιουάν (περίπου 50.300 ευρώ).

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