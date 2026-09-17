Γεύση από το μέλλον για την Opel στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού (photos/video)

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Από τη Δευτέρα 12 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026, τα βλέμματα της αυτοκίνησης θα είναι στραμμένα στο Παρίσι. Η 91η διοργάνωση του «Μondial de I’ Auto» , του Διεθνούς Σαλονιού Αυτοκινήτου του Παρισιού, θα φιλοξενήσει νέες τεχνολογίες, καινοτόμες προτάσεις και μοντέλα που αποτυπώνουν τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκίνησης – και η Opel θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η γερμανική μάρκα θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά, την τελική αγωνιστική εμφάνιση του Opel GSE 27FE, του μονοθεσίου GEN4 με το οποίο θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ABB FIA Formula E τη σεζόν 2026-27, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιήσει την πρεμιέρα του νέου Opel Corsa GSE. Το νέο ηλεκτρικό «hot hatch» έχει ισχύ 281 ίππων και ροπή 345 Nm και επιταχύνει από 0 στα 100χλμ/ώρα σε μόλις 5,5 δευτερόλεπτα, ταχύτερα από οποιοδήποτε άλλο μοντέλο παραγωγής στην τρέχουσα γκάμα της Opel.

Στο επίκεντρο, όμως, θα βρεθεί και η αποκάλυψη ενός νέου πρωτότυπου μοντέλου, που θα δώσει μια πρώτη εικόνα για τη σχεδιαστική και τεχνολογική κατεύθυνση της Opel στο μέλλον.

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