Νοσηλεύτρια που μπήκε μπροστά για να σώσει συνάδελφό της γρονθοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας από ασθενή – Διεκδικεί 5 εκατ. δολάρια από το νοσοκομείο (Video)

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Άγρια επίθεση από ασθενή δέχθηκε μια νοσηλεύτρια στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί συνάδελφό της, σε ένα πρωτοφανές περιστατικό που κατεγράφη σε βίντεο και προκαλεί αποτροπιασμό.

Το βίαιο συμβάν εκτυλίχθηκε στις 30 Μαΐου εντός του νοσοκομείου Jackson Memorial στο Μαϊάμι. Θύμα είναι η νοσηλεύτρια Γιανίρα Εγκιλόρ, η οποία δέχτηκε μανιασμένα χτυπήματα στο κεφάλι. Δράστης της επίθεσης είναι ο 44χρονος Γουένγιου Ρούμπιν, τον οποίο κατάφεραν να ακινητοποιήσουν οι εργαζόμενοι και στη συνέχεια τον παρέδωσαν στις Αρχές, με τον 44χρονο να βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες για ξυλοδαρμό παρόχου ιατρικής φροντίδας.

Όπως αποτυπώνεται στο οπτικοακουστικό υλικό, η Εγκιλόρ δέχτηκε τρεις δυνατές γροθιές στο κεφάλι, με συνέπεια να καταρρεύσει βίαια στο δάπεδο.

WATCH: Chilling surveillance video shows the moment ER nurse Yanira Eguileor is punched in the head three times and thrown to the floor after stepping in to protect a colleague from a violent patient at Jackson Memorial Hospital.



Eguileor says the patient turned on her when she… pic.twitter.com/ljZWZJZb8Z — Fox News (@FoxNews) September 16, 2026

Δικαστική μάχη με το νοσοκομείο και αποζημίωση-μαμούθ

Η παθούσα πέρασε αμέσως στην αντεπίθεση, στρεφόμενη νομικά τόσο κατά του νοσοκομείου, όσο και κατά του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Μαϊάμι Ντέιντ, αποδίδοντάς τους βαριές ευθύνες για ελλιπέστατα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια της βάρδιάς της, και καταθέτοντας αγωγή αποζημίωσης ύψους 5 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τον συνήγορό της, Μάικλ Πίτσι, η νοσηλεύτρια ξυλοκοπήθηκε μέχρι λιποθυμίας και εγκαταλείφθηκε αβοήθητη στο έδαφος. Παράλληλα, η πλευρά της καταγγέλλει ότι απαιτήθηκε δεύτερη προσφυγή στη δικαιοσύνη προκειμένου να υποχρεωθεί η διοίκηση του νοσοκομείου να παραδώσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Αντίποινα και κατηγορίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Στον αντίποδα, η διοίκηση του Jackson Memorial υποστηρίζει ότι η Εγκιλόρ έλαβε άμεσα την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως στον χώρο υπάρχει συνεχής, 24ωρη φύλαξη από ένστολο προσωπικό και βοηθούς σερίφη εκτός υπηρεσίας.

Η διαμάχη πήρε ακόμη πιο μεγάλες διαστάσεις όταν ο δικηγόρος της Εγκιλόρ υπέβαλε καταγγελία προστασίας μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, υποστηρίζοντας ότι η διοίκηση προχώρησε σε αντίποινα εναντίον της νοσηλεύτριας επειδή εκείνη προέβη σε δημόσιες αποκαλύψεις.

Από την πλευρά της, η διοίκηση του νοσοκομείου απορρίπτει τις αιτιάσεις, αντιτείνοντας ότι η εργαζόμενη -η οποία βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια- εντοπίστηκε να έχει αποκτήσει σκόπιμα και παράνομα πρόσβαση σε ευαίσθητα ιατρικά δεδομένα νοσηλευόμενων για ίδιο όφελος, παραβιάζοντας τους εσωτερικούς κανονισμούς.

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