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17.09.2026 19:15

Οι τρυφερές ευχές της Μαρέβας Μητσοτάκη στην κόρη της Σοφία για την ονομαστική της εορτή

17.09.2026 19:15
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Την ονομαστική της εορτή έχει σήμερα, 17/9, η πρωτότοκη κόρη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, Σοφία, με τη μητέρα της να της στέλνει διαδικτυακά τις ευχές της.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο της Σοφίας Μητσοτάκη, να ποζάρει στον φακό από κάποια παραλία.

«Χρόνια Πολλά Fosaki μου. Είμαι πολύ περήφανη για εσένα. Love you to the moon and back (σ.σ. σε αγαπώ ως το φεγγάρι και πίσω)», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Σημειώνεται ότι η Σοφία είναι το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά της οικογένειας, έχοντας συμπληρώσει το 29ο έτος της ηλικίας της τον περασμένο Ιούνιο.

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