«Είμαστε σε σχέση»: Η… παιχνιδιάρικη ανάρτηση της ΕΕ για το επόμενο βήμα με τον Καναδά

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Με χιουμοριστικό τρόπο σχολίασε η Κομισιόν την πορεία των συζητήσεων με τον Καναδά για το ενδεχόμενο απόκτησης καθεστώτος «συνδεδεμένου μέλους» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε ανάρτηση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον λογαριασμό της στο Facebook, εμφανίζεται η ένδειξη ότι βρίσκεται «σε σχέση». Το μήνυμα συνοδεύεται από μία χαρακτηριστική εικόνα: Ένα αστέρι, ως σύμβολο της ΕΕ, και ένα φύλλο σφενδάμου, το οποίο παραπέμπει στη σημαία του Καναδά, τα οποία «ενώνονται» σχηματίζοντας μία καρδιά.
«Πάντα μας άρεσε το σιρόπι σφενδάμου με τα pancakes μας», αναφέρει η ανάρτηση, η οποία ολοκληρώνεται με ένα χαμογελαστό emoji που βγάζει παιχνιδιάρικα τη γλώσσα έξω.
Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, έδωσε έμφαση στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, με το κεντρικό μήνυμα να συνοψίζεται στη φράση «η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι ισχυρότεροι μαζί».
Η επίσκεψη του Κάρνεϊ στο Στρασβούργο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μόλις μία ημέρα νωρίτερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε εισηγηθεί να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη του Καναδά ως του πρώτου «συνδεδεμένου μέλους» της ΕΕ.
Το συγκεκριμένο καθεστώς δεν υφίσταται σήμερα ως μορφή πλήρους συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι όροι και οι λεπτομέρειές του μένει να καθοριστούν μέσω συμφωνίας.
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