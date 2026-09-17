«Είμαστε σε σχέση»: Η… παιχνιδιάρικη ανάρτηση της ΕΕ για το επόμενο βήμα με τον Καναδά

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Με χιουμοριστικό τρόπο σχολίασε η Κομισιόν την πορεία των συζητήσεων με τον Καναδά για το ενδεχόμενο απόκτησης καθεστώτος «συνδεδεμένου μέλους» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ανάρτηση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον λογαριασμό της στο Facebook, εμφανίζεται η ένδειξη ότι βρίσκεται «σε σχέση». Το μήνυμα συνοδεύεται από μία χαρακτηριστική εικόνα: Ένα αστέρι, ως σύμβολο της ΕΕ, και ένα φύλλο σφενδάμου, το οποίο παραπέμπει στη σημαία του Καναδά, τα οποία «ενώνονται» σχηματίζοντας μία καρδιά.

«Πάντα μας άρεσε το σιρόπι σφενδάμου με τα pancakes μας», αναφέρει η ανάρτηση, η οποία ολοκληρώνεται με ένα χαμογελαστό emoji που βγάζει παιχνιδιάρικα τη γλώσσα έξω.

Στο επίκεντρο η στενότερη σχέση Καναδά και ΕΕ

Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, έδωσε έμφαση στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, με το κεντρικό μήνυμα να συνοψίζεται στη φράση «η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι ισχυρότεροι μαζί».

"An alliance for the future is a unique, positive approach that we will define together."



Speaking to the European Parliament, Canadian prime minister Mark Carney says he "welcomes" President von der Leyen's invitation to the EU as an associate member.https://t.co/mof5Sn1ajS pic.twitter.com/Jf32j3VQCB — Sky News (@SkyNews) September 17, 2026

Η επίσκεψη του Κάρνεϊ στο Στρασβούργο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μόλις μία ημέρα νωρίτερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε εισηγηθεί να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη του Καναδά ως του πρώτου «συνδεδεμένου μέλους» της ΕΕ.

Canadian PM Mark Carney:



Yesterday, President von der Leyen spoke of moving to an alliance for the future, opening the door to Canada to become the EU’s first associate member. pic.twitter.com/P2xjitS440 — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

Το συγκεκριμένο καθεστώς δεν υφίσταται σήμερα ως μορφή πλήρους συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι όροι και οι λεπτομέρειές του μένει να καθοριστούν μέσω συμφωνίας.

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