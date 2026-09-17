Ο Κάρνεϊ «σηκώνει το γάντι»: «Κανείς δεν θα μας πει με ποιους θα συνάπτουμε διεθνείς συμφωνίες» – Προσεκτική τοποθέτηση για το «συνδεδεμένο μέλος»

Takeaways by to pontiki AI Ο Καναδός πρωθυπουργός παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτάσεις για εμβάθυνση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εστιάζοντας στην άμυνα, την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη και το εμπόριο.

Αν και χαιρέτισε τη φιλοδοξία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για ένα καθεστώς συνδεδεμένου μέλους, ο ίδιος απέφυγε την πλήρη έγκριση του σχεδίου, παραπέμποντας σε μελλοντικές κοινοβουλευτικές συζητήσεις.

Ο Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε την ανεξαρτησία του Καναδά στη λήψη διεθνών αποφάσεων, απαντώντας εμμέσως στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών λόγω της ευρωπαϊκής προσέγγισης.

Η κυβέρνηση του Καναδά επιδιώκει να προσδώσει ουσία στη συνεργασία, με τις λεπτομέρειες της συμμαχίας να αναμένεται να καθοριστούν στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Μόντρεαλ.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μία ημέρα μετά την πρόσκληση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τη δημιουργία ενός νέου καθεστώτος «συνδεδεμένου μέλους» της ΕΕ για τον Καναδά, και τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Καναδός πρωθυπουργός από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσίασε τη δική του πρόταση για μια βαθύτερη σχέση με την ΕΕ, με έμφαση στην άμυνα, την ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά, την τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο και την οικονομική ασφάλεια.

Ο Καναδάς θα αποφασίζει ανεξάρτητα για τις διεθνείς συνεργασίες και τις συμφωνίες που θα συνάπτει, δήλωσε ο Μαρκ Κάρνεϊ, απαντώντας στην κριτική του Ντόναλντ Τραμπ για την προτεινόμενη εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. «Κανείς δεν πρόκειται να μας υπαγορεύσει τον πολιτισμό μας ή με ποιους μπορούμε να συνάπτουμε διεθνείς συμφωνίες», δήλωσε ο Κάρνεϊ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

O Καναδός πρωθυπουργός, πάντως, χρησιμοποίησε την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να σκιαγραφήσει τι θα επιθυμούσε η Οτάβα από μια στενότερη συνεργασία με την ΕΕ, αλλά αρνήθηκε να εκφράσει την πλήρη έγκρισή του για το αιφνιδιαστικό σχέδιο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με το καθεστώς του «συνδεδεμένου μέλους». Μιλώντας μια μέρα μετά την πρόταση της προέδρου της Επιτροπής για αυτό το μοναδικό καθεστώς σχέσεων, ο Κάρνεϊ, αντί να αποδεχτεί την πρόταση, ανέφερε πιθανούς τομείς συνεργασίας, όπως τα κρίσιμα ορυκτά, την άμυνα, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενεργειακή ασφάλεια και το διάστημα.

Ζήτησε επίσης πιο ομαλό ψηφιακό εμπόριο μη γεωργικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και τη συμμετοχή του Καναδά στο Erasmus+, το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της ΕΕ. «Χαιρετίζουμε αυτή τη φιλοδοξία», δήλωσε, αφού αναφέρθηκε ονομαστικά στην ιδέα της φον ντερ Λάιεν, η οποία βρισκόταν στο ακροατήριο. «Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Καναδών υποστηρίζει πολύ στενότερους δεσμούς». Ο κατάλογος των πιθανών συνεργασιών που παρουσίασε ο Κάρνεϊ αποτέλεσε μια πρώιμη προσπάθεια να δοθεί ουσία σε αυτό που, προς το παρόν, παραμένει μια σε μεγάλο βαθμό ακαθόριστη πολιτική πρόταση.

Η ιδέα του «συνδεδεμένου μέλους» είχε προκαλέσει σύγχυση, καθώς η Επιτροπή δεν την είχε συζητήσει εκ των προτέρων με τις χώρες – μέλη και δεν υπάρχει επί του παρόντος τέτοιο καθεστώς. Αργότερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ενδέχεται να ανταποκριθεί με «σοβαρούς δασμούς» εάν ο Καναδάς προσεγγίσει περισσότερο την ΕΕ. «Μια συμμαχία για το μέλλον είναι μια μοναδική, θετική προσέγγιση που θα καθορίσουμε από κοινού, αξιοποιώντας τα κοινά μας πλεονεκτήματα και με βάση τις κοινές μας αξίες», δήλωσε ο Κάρνεϊ, ενώ αναφερόμενος στις απειλές του Τραμπ αρκέστηκε να πει ότι «αυτή η συμμαχία αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Αυτή είναι η απάντησή μου στον Αμερικανό πρόεδρο. Ένας ισχυρότερος και πιο ανθεκτικός Καναδάς θα ήταν ένας πιο αποτελεσματικός εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σε συνέντευξη τύπου μετά την ομιλία, ρωτήθηκε αν ο καναδικός λαός θα έχει λόγο σχετικά με τη ιδιότητα συνδεδεμένου μέλους. «Φυσικά. Θα γίνουν συζητήσεις και θα διεξαχθεί ψηφοφορία στο καναδικό κοινοβούλιο, αλλά σε αυτό το στάδιο, αυτή είναι μόνο η αρχή της διαδικασίας», τόνισε. Η παραδοχή του Κάρνεϊ ότι τελικά θα διεξαχθούν ψηφοφορίες στο κοινοβούλιο σχετικά με αυτή τη «συμμαχία για το μέλλον» με την ΕΕ φάνηκε να υποδηλώνει ότι οι Καναδοί βουλευτές θα έχουν λόγο σε ό,τι ετοιμάζει η ομάδα του πρωθυπουργού. Πριν η φον ντερ Λάιεν αναφερθεί στον όρο «συνδεδεμένο μέλος», ο Κάρνεϊ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η «μεγάλη αποκάλυψη» θα έπρεπε να περιμένει μέχρι τον Οκτώβριο.

«Η πραγματική εμβάθυνση και οι συζητήσεις θα ξεκινήσουν με τη σύνοδο κορυφής μας στο Μόντρεαλ», δήλωσε ο Κάρνι στους δημοσιογράφους στο Τορόντο την Τρίτη, στο περιθώριο της παγκόσμιας συνόδου κορυφής για τις επενδύσεις. «Και μετά, θα προχωρήσουμε από εκεί». Τώρα ασκείται πίεση στους αξιωματούχους να ολοκληρώσουν τον μακρύ κατάλογο των εκκρεμοτήτων τους πριν φτάσουν στο Κεμπέκ, ώστε να επιδείξουν πρόοδο σε μια σειρά τομέων, από το εμπόριο και τις προμήθειες άμυνας έως την τεχνητή νοημοσύνη και τους υπερυπολογιστές.

Διαβάστε επίσης

Ο Κάρνεϊ ανέβηκε στο βήμα της ΕΕ και ακροδεξιός του φώναζε «USA, USA, USA» για να τον πικάρει (video)



Νέα χαρτονομίσματα ευρώ: Συνεχίζεται η ψηφοφορία – Πόσοι Έλληνες έχουν ψηφίσει ως τώρα



Η Κομισιόν απαντά στον Τραμπ για τις απειλές του σχετικά με τη συνεργασία ΕΕ-Καναδά: «Δεν στρεφόμαστε εναντίον κανενός»