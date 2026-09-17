Τραμπ απειλεί την ΕΕ για το «άνοιγμα» στον Καναδά: Βαρείς δασμοί ή διακοπή εμπορίου – Το επόμενο βήμα του Κάρνεϊ

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Ένα νέο σημείο έντασης στις ήδη δοκιμαζόμενες διατλαντικές σχέσεις δημιουργεί η πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο Καναδάς να αποκτήσει ένα πρωτοφανές καθεστώς «συνδεδεμένου μέλους» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε με απειλές για βαρείς δασμούς ακόμη και για περιορισμό των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρώπη, ενώ στις Βρυξέλλες έχει ήδη αρχίσει η συζήτηση για το τι ακριβώς θα μπορούσε να σημαίνει στην πράξη μια σχέση που σήμερα δεν προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές Συνθήκες.

Τραμπ: «Γελοίο» – Η απειλή προς την Ευρώπη

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την πρωτοβουλία της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαρακτηρίζοντας «γελοία» την προοπτική μιας τόσο στενής σύνδεσης του Καναδά με την ΕΕ.

Ο Τραμπ άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την κίνηση ως «εχθρική ενέργεια», ανάλογα με τις προθέσεις που θα αποδώσει στις Βρυξέλλες.

«Αν πρόκειται για καλή πρόθεση, έχει καλώς. Αν πρόκειται για κακή πρόθεση, θα επιβάλουμε πολύ βαρείς δασμούς στην Ευρώπη», δήλωσε, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να περιοριστεί το εμπόριο με την ΕΕ σε ορισμένους τομείς.

Η αντίδραση της Ουάσιγκτον ήρθε λίγες ώρες μετά την ετήσια ομιλία της φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο, την οποία παρακολούθησε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

Από τη CETA σε μια «Συμμαχία για το Μέλλον»

Η πρόταση των Βρυξελλών δεν περιορίζεται στο εμπόριο. Η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας, μιλώντας για μετάβαση από την υφιστάμενη εμπορική συμφωνία CETA σε μια «Συμμαχία για το Μέλλον».

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται η έξυπνη μεταποίηση, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική τεχνολογία, η κυβερνοασφάλεια, η ενέργεια, οι κρίσιμες πρώτες ύλες και οι μπαταρίες, καθώς και η στενότερη σύνδεση των αμυντικών βιομηχανιών των δύο πλευρών.

Ιδιαίτερη θέση αποδίδεται και στην Αρκτική, την οποία η πρόεδρος της Επιτροπής πρότεινε να μετατρέψουν Ευρώπη και Καναδάς σε εμβληματικό πεδίο κοινής δράσης.

«Θέλουμε να φέρουμε τη σχέση με τον Καναδά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο», ήταν το μήνυμά της, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η πρωτοβουλία «δεν στρέφεται εναντίον κανενός», αλλά αποσκοπεί στην ενίσχυση των δύο πλευρών.

Η CETA έχει ήδη δημιουργήσει ισχυρή οικονομική βάση στις σχέσεις των δύο πλευρών. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εμπόριο αγαθών ΕΕ–Καναδά έχει αυξηθεί κατά περίπου 75% σε λιγότερο από μία δεκαετία.

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα «συνδεδεμένο μέλος»

Εδώ βρίσκεται και το πιο δύσκολο κομμάτι της πρότασης: σήμερα δεν υπάρχει στις Συνθήκες της ΕΕ καθεστώς «associate member».

Ο Μαρκ Κάρνεϊ, άλλωστε, έχει μιλήσει για μια «μοναδική συμμαχία» με την Ευρώπη και όχι για κανονική ένταξη του Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διαφορά είναι ουσιώδης.

Το τι δικαιώματα θα είχε ο Καναδάς, πόσο βαθιά θα μπορούσε να συνδεθεί με την ενιαία αγορά, ποιους ευρωπαϊκούς κανόνες θα έπρεπε να εφαρμόζει και ποιες υποχρεώσεις θα αναλάμβανε δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Τυχόν επίσημη θεσμοθέτηση ενός νέου καθεστώτος μέσω αλλαγής των Συνθηκών θα απαιτούσε ομοφωνία των 27 κρατών-μελών και εθνικές διαδικασίες κύρωσης. Η ίδια η CETA, μολονότι εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό εδώ και χρόνια, δεν έχει ακόμη κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη.

Η πρόταση αιφνιδίασε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Η πολιτική σημασία της κίνησης δεν σημαίνει ότι στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες υπάρχει ήδη συμφωνία ως προς το περιεχόμενό της.

Σύμφωνα με το Politico, η ανακοίνωση αιφνιδίασε κράτη-μέλη, καθώς η ιδέα δεν είχε προηγουμένως τεθεί προς έγκριση στις εθνικές κυβερνήσεις. Ευρωπαίοι διπλωμάτες εμφανίζονται θετικοί ως προς την περαιτέρω προσέγγιση με την Οτάβα, αλλά επισημαίνουν ότι λείπει το βασικότερο: ένα συγκεκριμένο μοντέλο για το πώς θα λειτουργούσε αυτή η σχέση.

Μια βαθύτερη οικονομική σύνδεση θα έφερνε επίσης στην επιφάνεια υπαρκτές διαφορές σε θέματα όπως ο χάλυβας, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι δημόσιες προμήθειες και τα διαφορετικά κανονιστικά πρότυπα.

Επομένως, η πρόταση της φον ντερ Λάιεν αποτελεί προς το παρόν πολιτική κατεύθυνση και πρόσκληση για διαπραγμάτευση, όχι έτοιμο σχέδιο ένταξης.

Ο Καναδάς ανοίγει νέους δρόμους στην Ευρώπη

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Κάρνεϊ επιδιώκει να διευρύνει τις εμπορικές και αμυντικές επιλογές του Καναδά, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι σχέσεις Οτάβας–Ουάσιγκτον έχουν επιβαρυνθεί από τους αμερικανικούς δασμούς αλλά και από τις επανειλημμένες αναφορές του Τραμπ στον Καναδά ως πιθανή «51η Πολιτεία» των ΗΠΑ.

Η ευρωπαϊκή στροφή δεν περιορίζεται στην ΕΕ. Ο Καναδάς ανακοίνωσε στις 16 Σεπτεμβρίου ότι υπέβαλε επίσημα αίτηση για να ενταχθεί στη βρετανικής ηγεσίας Joint Expeditionary Force (JEF), τη στρατιωτική δύναμη ταχείας αντίδρασης στην οποία συμμετέχουν χώρες της Βόρειας Ευρώπης και του Βόρειου Ατλαντικού.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της Οτάβας να ενισχύσει τις αμυντικές της διασυνδέσεις με ευρωπαϊκές χώρες, ενώ Καναδάς και ΕΕ έχουν ήδη αναπτύξει στενότερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Το επόμενο βήμα

Ο Μαρκ Κάρνεϊ αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη δική του προσέγγιση για το μέλλον των σχέσεων με την Ευρώπη.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα και αναμένεται να αποκτήσει πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο ενόψει της Συνόδου Κορυφής ΕΕ–Καναδά στις 29 και 30 Οκτωβρίου στο Μόντρεαλ.

Το βέβαιο είναι ότι μια πρόταση που μέχρι πριν από λίγες ημέρες δεν αποτελούσε θεσμική κατηγορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ήδη αποκτήσει γεωπολιτική και εμπορική διάσταση, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Λευκού Οίκου και αναγκάζοντας τα κράτη-μέλη να εξετάσουν μέχρι πού είναι διατεθειμένα να φτάσουν στη νέα σχέση με τον Καναδά.

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