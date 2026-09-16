Αιφνιδιάστηκαν οι Ευρωπαίοι από την πρόταση της φον ντερ Λάιεν προς τον Καναδά να γίνει «συνδεδεμένο μέλος» της ΕΕ

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Η ανακοίνωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι η ΕΕ θα εξετάσει το ενδεχόμενο «ιδιότητας συνδεδεμένου μέλους» για τον Καναδά, αιφνιδίασε τα κράτη-μέλη και προκάλεσε ανησυχία στις κυβερνήσεις σχετικά με τα πιθανά ανταλλάγματα ή τις επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης, γράφει το Politico σε δημοσίευμά του.

Κατά τη διάρκεια της ετήσιας ομιλίας της για την Κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβούργο, η φον ντερ Λάιεν έριξε την ιδέα της αναβάθμισης των σχέσεων με την Οτάβα, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη να «επαναπροσδιορίσουμε επειγόντως τις εταιρικές μας σχέσεις» και να «οικοδομήσουμε παγκόσμιες συμμαχίες για την ανθεκτικότητα και τις δημοκρατίες μας».

European Commission President Ursula von der Leyen's announcement that the EU will explore "associate membership" for Canada came as a surprise to member countries — and left governments concerned about the potential trade-offs.https://t.co/FtCN4im4Iy — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 16, 2026

Η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ και ο Καναδάς θα ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην άμυνα, την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, την ενέργεια, τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τις μπαταρίες, την κβαντική τεχνολογία και την κυβερνοασφάλεια, ενώ χαρακτήρισε την Αρκτική εμβληματικό κοινό εγχείρημα.

«Θέλουμε να αναβαθμίσουμε τη σχέση με τον Καναδά στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο», τόνισε, προτείνοντας παράλληλα να εργαστούν από κοινού για να ανοίξει ο δρόμος ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο “associate member” (συνδεδεμένο μέλος) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να αποκτήσει μια νέα, ιδιαίτερα στενή μορφή εταιρικής σχέσης με την ΕΕ, χωρίς να αποτελεί κράτος-μέλος.

«Πρέπει επειγόντως να επαναπροσδιορίσουμε τις συνεργασίες μας. Επομένως, θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί σας για να ανοίξουμε τον δρόμο ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ. Μοιραζόμαστε έναν ωκεανό, ένα σύνολο αξιών, έναν τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο. Και τώρα θα οικοδομήσουμε και το κοινό μας μέλλον», είπε απευθυνόμενη στον Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Καναδάς, ο οποίος βρίσκεται εγκλωβισμένος σε έναν κλιμακούμενο εμπορικό πόλεμο με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, θα αρχίσει να «ανοίγει την πόρτα» ώστε να καταστεί «το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ».

«Έξεπλάγησαν» από την πρόταση οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Ωστόσο, το μήνυμα αυτό αιφνιδίασε τις εθνικές πρωτεύουσες, οι οποίες δεν είχαν κληθεί να εγκρίνουν την ιδέα πριν από την ομιλία, όπως δήλωσαν τρεις διπλωμάτες υπό καθεστώς ανωνυμίας. Η χορήγηση ιδιότητας μέλους στην ΕΕ αποτελεί αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ δεν υφίσταται κανένα μοντέλο «ιδιότητας συνδεδεμένου μέλους».

«Κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά τι σημαίνει αυτό», δήλωσε ένας από τους διπλωμάτες που συμμετείχαν πρόσφατα σε συνομιλίες με την Επιτροπή σχετικά με τις σχέσεις με τον Καναδά. «Τα κράτη-μέλη προσπάθησαν να διαχειριστούν τις προσδοκίες. Υπάρχουν μόνο θετικά αισθήματα για την Οτάβα, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες».

Ένας δεύτερος διπλωμάτης το έθεσε πιο ωμά, προβλέποντας ότι, αν και θα μπορούσε να προσφερθεί στον Καναδά κάτι αντίστοιχο με τις Συμφωνίες Βαθιών και Ολοκληρωμένων Ζωνών Ελεύθερων Συναλλαγών της ΕΕ —μια ρύθμιση πρόσβασης στην αγορά που προσφέρθηκε στη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία— υπάρχει ελάχιστη πολιτική βούληση για περαιτέρω οικονομική ή πολιτική ενοποίηση. «Τα κράτη-μέλη δεν θα συμφωνήσουν σε τίποτα άλλο», δήλωσε ο διπλωμάτης.

Ένας τρίτος διπλωμάτης πρόσθεσε ότι οποιοδήποτε καθεστώς συνδεδεμένου μέλους θα απαιτούσε τροποποιήσεις στις θεμελιώδεις συνθήκες της ΕΕ —κάτι που κρίνεται «αδύνατο» λόγω έλλειψης υποστήριξης.

Μεταξύ των πιθανών ζητημάτων που θα προέκυπταν αν εξεταζόταν κάτι πέρα ​​από τα παραπάνω, σύμφωνα με τους διπλωμάτες, είναι ακανθώδη θέματα όπως η πολιτική της Οτάβα για προτίμηση στα προϊόντα καναδικής προέλευσης («Made in Canada»), η οποία θα μπορούσε να έρχεται σε σύγκρουση με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς· η καναδική βιομηχανία χάλυβα, η οποία ανταγωνίζεται την αντίστοιχη ευρωπαϊκή· η φορολόγηση των εξαγωγών αυτοκινήτων της ΕΕ και οι περιοριστικοί κανόνες για τις εισαγωγές ευρωπαϊκών αλκοολούχων ποτών· καθώς και οι διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα γενετικά Πρέσβεις από όλο το μπλοκ συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου συμφώνησαν σε γενικές γραμμές με την ιδέα στενότερων σχέσεων με τον Καναδά — συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων δεξιών κυβερνήσεων, οι οποίες συνήθως είναι πιο επιφυλακτικές στο ενδεχόμενο να προκαλέσουν την οργή του Τραμπ.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση, ο Ιρλανδός υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Τόμας Μπερν, δήλωσε ότι «η διεύρυνση της Ένωσής μας με πλήρη μέλη, και ίσως με συνδεδεμένα μέλη, εξυπηρετεί τα στρατηγικά μας συμφέροντα».

Ωστόσο, οι νομοθέτες στο σώμα εμφανίστηκαν λιγότερο πεπεισμένοι. Η ευρωβουλευτής της Αριστεράς, Μανόν Ομπρί, ρώτησε τη φον ντερ Λάιεν: «Ποιος σας έδωσε δημοκρατική και λαϊκή εντολή για αυτό;»

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ παρακολούθησε την ομιλία στο πλαίσιο μιας επίσκεψης για την οποία είχε προηγουμένως κάνει λόγο το POLITICO. Εν μέσω εμπορικών και πολιτικών απειλών από την Ουάσιγκτον, έχει ζητήσει να απεξαρτηθεί η χώρα του από τις ΗΠΑ και να δημιουργηθεί μια ομάδα δημοκρατιών που μοιράζονται τις ίδιες απόψεις και τάσσονται υπέρ του ελεύθερου εμπορίου. Η επίσκεψη αποσκοπούσε στο «να καταδειχθεί σαφώς η πρόθεση και η φιλοδοξία και των δύο πλευρών για την αναβάθμιση της εταιρικής μας σχέσης», όπως είχε δηλώσει τότε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ.

Ο Κάρνεϊ θα παρουσιάσει το δικό του όραμα για το μέλλον της σχέσης αυτής την Πέμπτη, σε ομιλία του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

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