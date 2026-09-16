«Κέντα» της μπάλας σήμερα το βράδυ

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Σερί ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων από τρία κανάλια σε σχεδόν διαδοχικές ώρες μετάδοσης περιλαμβάνει το σημερινό τηλεοπτικό πανόραμα.

Στις 17.45 ο ΣΚΑΪ θα καλύψει απευθείας την αναμέτρηση Κηφισιάς– Παναθηναϊκού για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Στις 20.00 ο ΣΚΑΪ θα μεταδώσει «ζωντανά» την αναμέτρηση Ατρόμητου– ΠΑΟΚ επίσης στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και στις 22.00 ο ΑΝΤ1 φιλοξενεί και θα μεταδώσει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο UEFA Europa League υποδεχόμενος στο «Γεώργιος Καραϊσκάκη» την Γιαγκελόνια για την League Phase της διοργάνωσης. Στις 21.00 αρχίζει το Pre Game Show.

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