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16.09.2026 16:54

«Κέντα» της μπάλας σήμερα το βράδυ

16.09.2026 16:54
panathinaikos

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Σερί ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων από τρία κανάλια σε σχεδόν διαδοχικές ώρες μετάδοσης περιλαμβάνει το σημερινό τηλεοπτικό πανόραμα.

Στις 17.45 ο ΣΚΑΪ θα καλύψει απευθείας την αναμέτρηση ΚηφισιάςΠαναθηναϊκού για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας.

Στις 20.00 ο ΣΚΑΪ θα μεταδώσει «ζωντανά» την αναμέτρηση ΑτρόμητουΠΑΟΚ επίσης στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και στις 22.00 ο ΑΝΤ1 φιλοξενεί και θα μεταδώσει την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο UEFA Europa League υποδεχόμενος στο «Γεώργιος Καραϊσκάκη» την Γιαγκελόνια  για την League Phase της διοργάνωσης. Στις 21.00 αρχίζει το Pre Game Show.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 17:56
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