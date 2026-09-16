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16.09.2026 17:16

Ακυρώνεται η συναυλία του Γιώργου Μαζωνάκη στην Τεχνόπολη, δεν μπόρεσαν να τη μετατρέψουν σε αφιέρωμα 

16.09.2026 17:16
giorgos-mazonakis

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Ακυρώνεται κι επίσημα η συναυλία για τα 33 χρόνια μουσικής σταδιοδρομίας του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τον αδόκητο χαμό του. 

Η διοργανώτρια εταιρεία Live2 Entertainment τόνισε ότι δεν είναι εφικτή μετατροπή της συναυλίας σε αφιέρωμα στη μνήμη και την καλλιτεχνική διαδρομή του τραγουδιστή

Τα χρήματα θα επιστραφούν στο κοινό. 

«Με βαθιά θλίψη και σεβασμό στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη, η εταιρεία παραγωγής Live2 Entertainment ανακοινώνει την οριστική ακύρωση της προγραμματισμένης συναυλίας για τα 33 Χρόνια» 

Ο τραγικός και απροσδόκητος χαμός του Γιώργου καθιστά αδύνατη, σε αυτή τη χρονική στιγμή, την οποιαδήποτε άμεση μετατροπή της συναυλίας σε αφιέρωμα στη μνήμη και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Πιστεύουμε πως ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη με τη διαδρομή και την προσφορά του Γιώργου Μαζωνάκη οφείλει να πραγματοποιηθεί με τον χρόνο, τη φροντίδα και τον σεβασμό που αρμόζουν στη μνήμη και το έργο του και όχι υπό το βάρος και την αμεσότητα αυτής της τραγικής απώλειας.

Η επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω της More, με τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε κατά την αγορά, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους κατόχους των εισιτηρίων.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Καλό ταξίδι Γιώργο μας».

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