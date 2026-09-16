Ανδρουλάκης προς βουλευτές ΠΑΣΟΚ: «Λάθη θα γίνονται, αλλά να είμαστε προσεκτικοί»

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Μήνυμα προς τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ για μεγαλύτερη προσοχή στις δημόσιες τοποθετήσεις τους έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνάντησή του με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στη Βουλή.

Η παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ήρθε στον απόηχο της συζήτησης που προκάλεσε η πρόσφατη δήλωση του βουλευτή Χαλκιδικής Απόστολου Πάνα σχετικά με το ενδεχόμενο πολιτικής σύγκλισης μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια και την αντιπαράθεσή του με τον πρωθυπουργό.

Χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Απόστολο Πάνα, ο Νίκος Ανδρουλάκης φέρεται να έθεσε το ζήτημα της προσοχής που απαιτείται στις δημόσιες παρεμβάσεις των στελεχών.

«Λάθη θα γίνονται, αλλά να είμαστε προσεκτικοί», ήταν χαρακτηριστικά η αποστροφή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, σε μια παρέμβαση που συνδέθηκε με τον θόρυβο που προκάλεσε η τοποθέτηση του βουλευτή Χαλκιδικής.

Ο Απόστολος Πάνας, ο οποίος δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη συνάντηση, είχε δηλώσει πριν από δύο ημέρες στη «Ναυτεμπορική TV» ότι βλέπει περιθώριο σύγκλισης μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, επικαλούμενος μεταξύ άλλων τις σοσιαλδημοκρατικές καταβολές των δύο κομμάτων.

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντάς το «δορυφόρο» του Αλέξη Τσίπρα, ενώ από τη Χαριλάου Τρικούπη έγινε λόγος για «άστοχες προσωπικές απόψεις» του βουλευτή Χαλκιδικής.

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