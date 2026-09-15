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15.09.2026 17:04

Ανοιχτός σε συνεργασία ΠΑΣΟΚ-ΕΛΑΣ ο Πάνας: «Είναι κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας» – Δορυφόρος του Τσίπρα ο Ανδρουλάκης, λέει ο Μαρινάκης – «Διορθώνει» η Χαριλάου Τρικούπη

15.09.2026 17:04
Apostolos-Panas

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Όσο πλησιάζουν οι εκλογές οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ παίρνουν θέση για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, δείχνοντας στην ηγεσία του κόμματος τον δρόμο.

Ο βουλευτής Απόστολος Πάνας μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να συνομιλήσει με την ΕΛΑΣ, καθώς έχουν κοινές ιδεολογικές καταβολές.  «εγώ βλέπω ότι η ΕΛ.Α.Σ. είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα; Να πούμε πράγματα που δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση;», είπε χαρακτηριστικά.

Στο σημείο αυτό ο Δημήτρης Καιρίδης της Νέας Δημοκρατίας παρενέβη, λέγοντας  «Α, μπράβο… Ωραία… Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα».

«Πού είναι το κακό κ. Καιρίδη; Εμένα μου κάνει εντύπωση…», απάντησε ο Απόστολος Πάνας. 

Ο Καιρίδης επέμεινε «Τη ρωτήσατε την κυρία Διαμαντοπούλου, τον Γιάννη Μανιάτη ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές τους;».

«Γιατί να ρωτήσω την Άννα Διαμαντοπούλου ή τον κύριο Μανιάτη; Είναι πολιτικές, ιστορικές καταβολές, οι οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα», απάντησε ο Απόστολος Πάνας. 

Δορυφόρος του Τσίπρα ο Ανδρουλάκης, λέει ο Μαρινάκης

Τη δήλωση του Απόστολου Πάνα σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εγκαλώντας το ΠΑΣΟΚ πως έχει γίνει «δορυφόρος» της ΕΛΑΣ. 

«Λίγες ημέρες μετά την αποκαλυπτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την οποία ο κ. Τσίπρας είχε αντιγράψει το 80% του προγράμματός τους, ήρθε σήμερα ο βουλευτής του κόμματος κ. Απόστολος Πάνας με τις δηλώσεις του για να καλύψει το υπόλοιπο 20% που τους χωρίζει, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν χρειαζόταν η δήλωση του κ. Πάνα για να διαπιστώσουν όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει διολισθήσει στον δρόμο του λαϊκισμού και της ακραίας ρητορικής», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Πρώτα υιοθέτησε τις θεωρίες συνωμοσίας των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών πάνω στη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, στη συνέχεια συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου και, το κυριότερο, εφαρμόζει κατά γράμμα τις συνταγές των λεφτόδεντρων. Είναι, πλέον, φανερό ότι το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα ”δορυφόρος” του κ. Τσίπρα», κατέληξε.

Τι απαντά το ΠΑΣΟΚ

«Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, «ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά τόσο την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, όσο και τις ευθύνες της κυβέρνησης του που επτά χρόνια μετά ομολογεί το τραγικό λάθος της να καταργηθούν οι «ράμπο υγείας», που είχαν νομοθετηθεί επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, και ήλεγχαν τις ιδιωτικές δομές υγείας. Μάταιος ο κόπος σας».

«Καλύτερα αναρωτηθείτε εσείς και η κυβέρνηση που εκπροσωπείτε, για τη σύμπτωση απόψεων με τον κ. Τσίπρα στη διατήρηση του πάρτι κερδοσκοπίας των funds, του νόμου Κατρούγκαλου, την επιμονή στα θηριώδη υπερπλεονάσματα από τη φορολογική αφαίμαξη της μεσαίας τάξης και τις επιθέσεις στους θεσμούς και τις ανεξάρτητες αρχές», προσθέτει.

«Τη σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα εκφράζει μόνο ένα κόμμα: το ΠΑΣΟΚ», υπογραμμίζει ωστόσο στην ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη, στέλνοντας το μήνυμα στον Πάνα.

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