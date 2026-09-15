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15.09.2026 17:23

MEGA NEWS: Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στην παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου του Σαββατοκύριακου από το Σάββατο (19/9)

15.09.2026 17:23
nikos-panagiotopoulos

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Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής «MEGA News Επικαιρότητα» το Σαββατοκύριακο, από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 22.00, θα μεταφέρει την ειδησεογραφία της ημέρας με εμπεριστατωμένες αναλύσεις και παρασκήνιο.

Το δελτίο ειδήσεων του Mega News θα εστιάζει στα κύρια μέτωπα της επικαιρότητας, προσφέροντας στους πολίτες άμεση, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση μέσα από ζωντανές ανταποκρίσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ και αναλυτικά σχόλια για τα γεγονότα που διαμορφώνουν την καθημερινότητα.

Ο 24ωρης λειτουργίας ενημερωτικός σταθμός σημειώνει ότι «με σταθερό προσανατολισμό στην ποιοτική δημοσιογραφία, το MEGA News επενδύει σε δημοσιογράφους της πρώτης γραμμής με πολυετή εμπειρία και ενεργό ρόλο στην κάλυψη των γεγονότων».

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ΤΡΙΤΗ 15.09.2026 17:48
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