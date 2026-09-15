Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου

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Την άρση της ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά της Αφροδίτης Λατινοπούλου έχει κινηθεί νομικά στην Ελλάδα ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και άλλοι δύο πρώην συνεργάτες της, υποστηρίζοντας ότι οι υπογραφές που κατέθεσε στον Άρειο Πάγο για την ίδρυση της Φωνής της Λογικής ήταν ψευδείς.

Πριν από την τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, η υπόθεση εξετάστηκε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αρμόδια επιτροπή εισηγήθηκε την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας από τις ελληνικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την εξέταση της υπόθεσης στην JURI, οι «Πατριώτες για την Ευρώπη», πολιτική ομάδα στην οποία ανήκει η Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθώς και η ομάδα ESN, τάχθηκαν κατά της άρσης της ασυλίας. Η σχετική εισήγηση, ωστόσο, εγκρίθηκε με τη στήριξη των υπόλοιπων πολιτικών ομάδων.

Στην δικογραφία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και της νόθευσης εκλογής κατ’ εξακολούθηση.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Λύση, επειδή υπερψήφισαν την άρση της ασυλίας της.

Λατινοπούλου: «Αν ήμουν δεκανίκι του Μητσοτάκη, θα με είχε προστατέψει»

«Σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλος χέρι-χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας μου. Ως γνωστόν, τα δεκανίκια τα προστατεύεις. Εάν ήμουν δεκανίκι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα με είχε προστατεύσει. Όπως έκανε όταν ήρθε η άρση ασυλίας του Βελόπουλου στο ελληνικό κοινοβούλιο και έτρεξαν οι βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη να ψηφίσουν κατά για να προστατεύσουν το συνεταιράκι τους»,είπε χαρακτηριστικά.

«Τι κάνει νιάου-νιάου λοιπόν στα κεραμίδια; Οι επιστολές του Ιησού μαζί με το ότι η Λατινοπούλου είναι δεκανίκι, μαζί με τις κηραλοιφές και όλα τα υπόλοιπα παίρνουνε στο ίδιο συρτάρι και λυπάμαι πάρα πολύ για τους αφελείς που το πίστεψαν αλλά είμαι και πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη για όσους δεν έφαγαν το σανό», πρόσθεσε.

«Νέα Δημοκρατία και Κυριάκος Βελόπουλος, συναιτεράκια στο ΕΣΡ. Συναιτεράκια στην ΑΔΑΕ. Συναιτεράκια στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συναιτεράκια και στην άρση της ασυλίας του Βελόπουλου. Για να καταλάβουμε ποιον πολεμάει το σύστημα. Ξυπνήστε!» καταλήγει η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Οι μάσκες έπεσαν! Όπου βλέπετε να με αποκαλούν δεκανίκι να πηγαίνετε να τρίβετε αυτό το βίντεο στα μούτρα τους! Όχι, γιατί μας έπρηζαν τόσο καιρό με την επική μπαρούφα ότι τάχα μου δήθεν εγώ ήμουν το δεκανίκι του… Μητσοτάκη. Για μια αστεία και αστήρικτη υπόθεση που ξεκίνησε με τις πλάτες και τις ευλογίες του συστήματος Βελόπουλου σήμερα ΝΔ και Βελόπουλος στο ευρωκοινοβούλιο χέρι χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας μου, επιτέλους φανερώθηκαν! Ξυπνήστε τους» αναφέρει η λεζάντα του βίντεο της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

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