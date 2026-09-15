Με ένδικα μέσα το Υπουργείο Μετανάστευσης θα ανακαλεί το άσυλο σε όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις

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Η κυβέρνηση εντείνει τις νομικές ενέργειες για την ανάκληση καθεστώτων διεθνούς προστασίας σε περιπτώσεις όπου εκτιμάται ότι δεν πληρούνται πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις, με αιχμή 20 αποφάσεις που αφορούν Σύρους πολίτες.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το υπουργείο προτίθεται να εξαντλήσει όλα τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα για την ανάκληση καθεστώτων διεθνούς προστασίας στις περιπτώσεις όπου εκτιμάται ότι δεν συντρέχουν πλέον οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, από την αρχή του έτους έχουν επανεξεταστεί σειρά υποθέσεων και έχουν ανακληθεί καθεστώτα ασύλου, κυρίως σε περιπτώσεις Σύρων πολιτών, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις για την παροχή διεθνούς προστασίας.

Κατά τις πληροφορίες του υπουργείου, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, έχει δώσει εντολή στις νομικές υπηρεσίες να προσφύγουν κατά 20 αποφάσεων των Ανεξάρτητων Δευτεροβάθμιων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, οι οποίες είχαν ακυρώσει αποφάσεις ανάκλησης ασύλου Σύρων πολιτών.

Οι Επιτροπές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επικαλέστηκαν μεταξύ άλλων τη δυσμενή οικονομική κατάσταση στη Συρία, καθώς και το ενδεχόμενο επιβολής υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας σε περίπτωση επιστροφής.

Το υπουργείο θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις παρουσιάζουν νομικές πλημμέλειες και, όπως επισημαίνεται, σε ορισμένες από τις υποθέσεις διατηρήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας, παρά το γεγονός ότι σε βάρος των συγκεκριμένων προσώπων υπήρχαν αμετάκλητες καταδίκες για αδικήματα, μεταξύ άλλων, διακίνησης παράτυπων μεταναστών, κλοπών και εμπορίας ναρκωτικών.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν, τέλος, ότι το υπουργείο θα συνεχίσει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο ένδικο μέσο, με στόχο να αρθεί το καθεστώς προστασίας στις περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις και να προχωρήσουν, όπου είναι νομικά και πραγματικά εφικτό, οι διαδικασίες επιστροφής στις χώρες καταγωγής.

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