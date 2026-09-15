Κωνσταντινούπολη: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς μετά από καβγά σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος

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Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε από πυροβολισμούς σε κατάστημα στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, μια δημοφιλή τουριστική περιοχή στην τουρκική μητρόπολη, έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ του ιδιοκτήτη του καταστήματος και ενός πελάτη, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, ο διαπληκτισμός φέρεται να σημειώθηκε σε ανταλλακτήριο συναλλάγματος.

KAPALIÇARŞI DA SİLAHLI ÇATIŞMA!



♦️İSTANBUL Kapalıçarşı’daki Sofcu handa bulunan bir döviz bürosunda alacak verecek meselesi üzerinden çıktığı iddia edilen tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü.

Silahlı çatılmada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Bölgeye çok… pic.twitter.com/WvQOmej2FO — Medya Radikal (@medyaradikall) September 15, 2026

Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο στο σημείο, ανέφερε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

📌Döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü.



İstanbul Fatih'te döviz bozdurma tartışması kanlı bitti. pic.twitter.com/nRJDvulEaV — Habertürk TV (@HaberturkTV) September 15, 2026

İstanbul'da Sofçu Han İşhanı içindeki bir döviz bürosunda silahlı kavga çıktı.



2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. pic.twitter.com/czEo2LOLz6 September 15, 2026

Το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν ένα άτομο να μεταφέρεται με φορείο σε ασθενοφόρο.

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