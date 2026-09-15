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15.09.2026 19:56

Τραμπ: «Συνωμοσία των Δημοκρατικών» η απόπειρα δολοφονίας στην Πενσιλβάνια

15.09.2026 19:56
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Για «συνωμοσία» με στόχο την απομάκρυνσή του από την προεδρική εκλογική κούρσα έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του που είχε σημειωθεί στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε, παράλληλα, ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία σχετικά με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει στη σχετική ανάρτησή του ποια είναι αυτά. Ο ίδιος διερωτήθηκε, μάλιστα, για ποιον λόγο δεν είχαν βρεθεί νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, μέχρι την ημέρα που ο ίδιος ανέλαβε τα καθήκοντά του, στις 20 Ιανουαρίου, «οι περισσότερες πληροφορίες είχαν εξαφανιστεί, αλλοιωθεί, παραποιηθεί ή χαθεί».

Ακόμη, ο Ντόναλντ Τραμπ έστρεψε τα πυρά του κατά του FBI και του πρώην διευθυντή της υπηρεσίας, Κρίστοφερ Ρέι, επιρρίπτοντάς του ευθύνες για τον χειρισμό της έρευνας και υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να λογοδοτήσει για τις ενέργειές του.

«Όλο αυτό ήταν μια συνωμοσία των Δημοκρατικών για να με βγάλουν από την εκλογική κούρσα, η οποία απέτυχε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο Κρίστοφερ Ρέι «θα πρέπει να πληρώσει τίμημα» για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την απόπειρα δολοφονίας.

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