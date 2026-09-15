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15.09.2026 20:45

Τρόμος σε πτήση Boeing 737 στο Ιράν: Η καμπίνα άρχισε να διαλύεται μετά την απογείωση – Πανικόβλητοι οι επιβάτες (Video)

15.09.2026 20:45
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Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες ενός Boeing 737 της Sepehran Airlines, όταν λίγο μετά την απογείωσή του από τη Μασχάντ του Ιράν προκλήθηκε βλάβη, με συνέπεια να σημειωθούν ζημιές και στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Όπως μεταδίδουν τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, το αεροπλάνο χρειάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Μασχάντ και να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση. Είχε προηγουμένως κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας προβλήματος στον κινητήρα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με ζημιά που υπέστη ο τροχός.

Τις συνθήκες που επικράτησαν μέσα στην καμπίνα καταγράφουν βίντεο που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Σε αυτά, τμήματα από την οροφή του αεροσκάφους φαίνονται να αποκολλώνται και να πέφτουν πάνω στους επιβάτες, ενώ παράλληλα ανοίγουν τα ντουλάπια των αποσκευών. Την εικόνα συμπληρώνουν οι κραυγές αγωνίας των επιβατών, που ακούγονται έντονα στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Το Boeing 737 εκτελούσε πτήση με προορισμό το Κερμάνσαχ, όμως, μετά τη βλάβη, επέστρεψε στη Μασχάντ, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

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