Η σκοτεινή πλευρά της AI απειλεί το μεγάλο επενδυτικό στοίχημα – Τι θα συμβεί αν φρενάρει η κούρσα

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Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι τεχνολογικοί ηγέτες που ζητούν επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης κινδυνεύουν να πλήξουν έναν από τους βασικούς κινητήρες της οικονομικής ανάπτυξης.

Οι Αμερικανοί επενδυτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πρωτόγνωρο ερώτημα, καθώς πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις για τους πιθανούς κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης: Είναι κακό για τις επιχειρήσεις και για τον επενδυτικό πλούτο των Αμερικανών εάν οι ηγέτες της AI επιβραδύνουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας, προκειμένου να αποφευχθεί μια καταστροφή;

Επιφανείς παράγοντες της τεχνολογικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων οι διευθύνοντες σύμβουλοι της OpenAI, της εταιρείας που δημιούργησε το ChatGPT, και της ανταγωνίστριάς της Anthropic, έχουν δηλώσει ότι μια τέτοια επιβράδυνση είναι απαραίτητη για να περιοριστούν οι κίνδυνοι από δαπανηρές ή ακόμη και θανατηφόρες απειλές, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις από ανεξέλεγκτα συστήματα AI.

Οι τεχνολογικές μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν νέοι περιορισμοί στην AI. Μια αυτοεπιβαλλόμενη ή επιβεβλημένη από την κυβέρνηση επιβράδυνση της ανάπτυξης της AI θα μπορούσε να περιορίσει τον ενθουσιασμό για τις αναμενόμενες αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPO) των OpenAI και Anthropic, αλλά και να πλήξει την έκρηξη της AI που ενισχύει την αμερικανική οικονομική ανάπτυξη, τα εταιρικά κέρδη και τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια εκατομμυρίων Αμερικανών.

Ο Ed Mills, αναλυτής πολιτικής στην Ουάσιγκτον για τη χρηματοοικονομική εταιρεία Raymond James, δήλωσε ότι οι εταιρείες που συνδέονται με την AI έχουν εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή τους αξία, σαν να υπάρχει ελάχιστος κίνδυνος να προκύψουν ρυθμιστικά εμπόδια για την τεχνολογία. Όπως είπε, την τελευταία εβδομάδα προσπαθεί να πείσει τους επενδυτές να λάβουν σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο μιας απότομης αύξησης των ρυθμίσεων για την AI.

«Η συζήτηση για την πολιτική γύρω από τα data centers θα μοιάζει ασήμαντη» σε σύγκριση με την επερχόμενη μάχη για τη ρύθμιση της AI, προέβλεψε ο Mills. «Μέρος αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε να οδηγήσει τους επενδυτές να επανεκτιμήσουν την αξία αυτών των AI μοντέλων και αυτών των εταιρειών».

Πόσο θα αλλάξει πραγματικά η αγορά;

Είναι πιθανό να αλλάξουν ελάχιστα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι εταιρείες AI, υποστηρίζουν ορισμένοι αναλυτές πολιτικής και τεχνολογίας. Ωστόσο, οι ανησυχίες που αποτυπώθηκαν στη Wall Street υπογραμμίζουν πόσο πολύ η σχεδόν τετραετής έκρηξη της AI βασίζεται περισσότερο στην πίστη παρά στα δεδομένα.

Το αισιόδοξο σενάριο για την AI είναι ότι τα τρισεκατομμύρια δολάρια που δαπανώνται για την ανάπτυξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και για τη διάδοσή τους μέσω των data centers θα αλλάξουν ριζικά την αμερικανική ζωή και θα απελευθερώσουν τεράστια κέρδη και οικονομική ανάπτυξη.

Αν, όμως, επιβραδυνθεί η ανάπτυξη της AI ή η χρήση της από τις επιχειρήσεις, τα πιθανά κέρδη από το κολοσσιαίο στοίχημα στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να μετατεθούν ακόμη περισσότερο στο μέλλον.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε το ενδεχόμενο οικονομικό κόστος μιας επιβράδυνσης της AI σε μία από τις αρκετές αναρτήσεις του στο Truth Social τη Δευτέρα, στις οποίες επιτέθηκε στους ηγέτες της τεχνολογικής βιομηχανίας που στηρίζουν την ιδέα.

«Πότε, στην Ιστορία των Επιχειρήσεων, είδε κανείς τους ηγέτες ενός κλάδου να ζητούν ρυθμίσεις οι οποίες, εάν εφαρμοστούν αυστηρά, θα τους οδηγήσουν στην αφάνεια και τη χρεοκοπία;» έγραψε. «Η AI και τα data centers θα αποτελέσουν τον μεγαλύτερο κινητήρα οικονομικής ανάπτυξης στην Ιστορία — μεγαλύτερο από το πετρέλαιο, τον χρυσό, τα διαμάντια ή ακόμη και το διαδίκτυο».

Ο χρηματιστηριακός δείκτης Nasdaq, ο οποίος θεωρείται βαρόμετρο του επενδυτικού ενθουσιασμού για τις τεχνολογικές εταιρείες, υποχώρησε τη Δευτέρα, μετά τις συζητήσεις του Σαββατοκύριακου για τα πιθανά καταστροφικά σενάρια που συνδέονται με την AI.

Πολλοί παράγοντες επηρέασαν τις αγορές, όμως οι αναλυτές σημείωσαν ότι οι μετοχές ορισμένων εταιρειών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την έκρηξη της AI —μεταξύ αυτών η κατασκευάστρια τσιπ Nvidia και η εταιρεία πυραύλων και AI SpaceX του Elon Musk— κατέγραψαν σημαντικές απώλειες.

Οι ασιατικές μετοχές υποχώρησαν ελαφρά την Τρίτη, με τον νοτιοκορεατικό δείκτη Kospi να σημειώνει πτώση σχεδόν 1%, καθώς οι Samsung και SK Hynix συνέχισαν την καθοδική τους πορεία.

Στο επίκεντρο οι IPO των OpenAI και Anthropic

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα αφορά το τι θα συμβεί με τις προγραμματισμένες αρχικές δημόσιες εγγραφές (IPO) των δύο κορυφαίων startups της AI, της Anthropic, δημιουργού του chatbot Claude, και της OpenAI.

Οι δύο εταιρείες έχουν αποτιμηθεί συνολικά από τους επενδυτές σε σχεδόν 2 τρισ. δολάρια και θεωρείται ευρέως ότι η αξία τους θα αυξηθεί σημαντικά όταν διαθέσουν μετοχές στις δημόσιες αγορές. (Η Washington Post έχει συμφωνία συνεργασίας περιεχομένου με την OpenAI.)

Ο Dario Amodei, διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, ο οποίος εδώ και χρόνια προειδοποιεί για τις δυνητικά καταστροφικές συνέπειες της AI, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με μια αντίφαση που εν μέρει έχει δημιουργήσει ο ίδιος.

Από τη μία, προειδοποιεί δημοσίως ότι η τεχνολογία της Anthropic και των ανταγωνιστών της θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή και την οικονομική ευημερία. Από την άλλη, προσπαθεί να παρουσιάσει στους επενδυτές ένα αισιόδοξο όραμα για ένα κερδοφόρο και λαμπρό μέλλον που θα φέρει η AI.

Είναι «άνευ προηγουμένου» για μια εταιρεία που προετοιμάζεται για IPO να παρουσιάζει μια τόσο αντικρουόμενη αφήγηση, δήλωσε ο Nick Smith, ανώτερος αναλυτής της ερευνητικής εταιρείας και του χρηματιστηριακού δείκτη IPO Renaissance Capital.

Ο ίδιος και άλλοι ειδικοί της χρηματοοικονομικής αγοράς σημείωσαν ότι δεν είναι ασυνήθιστο για εταιρείες να είναι ειλικρινείς σχετικά με τις ανησυχίες και τον ρυθμιστικό έλεγχο που αντιμετωπίζουν όταν διαθέτουν αμφιλεγόμενα προϊόντα, όπως συμβαίνει στον φαρμακευτικό κλάδο και στις εταιρείες γονιδιακής επεξεργασίας.

Ωστόσο, ο Smith δήλωσε ότι δημιουργούνται «κόκκινες σημαίες» για όσους αγοράζουν μετοχές μιας εταιρείας όταν ο κορυφαίος διευθυντής της «επισημαίνει ζητήματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πραγματικά προβλήματα στην εταιρεία και, ακόμη σημαντικότερο, ζητά επιβράδυνση στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η IPO της Anthropic θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και το φθινόπωρο. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι η εισαγωγή της στο χρηματιστήριο θα «εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες».

Θα φτάσει η «καταστροφή» στα έγγραφα της IPO;

Ο Eddie Best, εταίρος στη δικηγορική εταιρεία Willkie Farr & Gallagher, ο οποίος συμβουλεύει εταιρείες για τις IPO, δήλωσε ότι αμφιβάλλει πως μια πιθανή επιβράδυνση στον κλάδο ή οι υποθετικοί φόβοι για εξαφάνιση της ανθρωπότητας εξαιτίας της AI θα εκτροχιάσουν την IPO της Anthropic.

Ωστόσο, είπε ότι ο ίδιος και άλλοι εταιρικοί δικηγόροι έχουν επιδοθεί σε ένα «nerdy game», όπως το χαρακτήρισε, συζητώντας εάν το τέλος του κόσμου από την AI θα μπορούσε να εμφανιστεί στην ενότητα «παράγοντες κινδύνου» του ενημερωτικού δελτίου της Anthropic για τους επενδυτές.

Οι συγκεκριμένες ενότητες αποτελούνται συνήθως από τυπική νομική ορολογία σχετικά με τα μεγάλα και μικρά πιθανά εμπόδια που μπορεί να αντιμετωπίσει μια εταιρεία όταν διαθέτει τις μετοχές της στο ευρύ επενδυτικό κοινό.

Ορισμένες τεχνολογικές εταιρείες προειδοποιούν ήδη τους επενδυτές ότι η AI θα μπορούσε να τις φέρει αντιμέτωπες με σοβαρά προβλήματα, αν και καμία δεν φαίνεται να φτάνει στο σημείο να μιλά για εξαφάνιση της ανθρωπότητας, όπως έκανε ο Amodei στο δοκίμιό του το Σαββατοκύριακο.

Η ετήσια οικονομική έκθεση της Google αναφέρει ότι «ορισμένες χρήσεις της AI θα δημιουργήσουν ηθικά ζητήματα και ενδέχεται να έχουν ευρείες επιπτώσεις στην κοινωνία». Στους παράγοντες κινδύνου που καταγράφει η Microsoft περιλαμβάνεται το ενδεχόμενο οι άνθρωποι να εθιστούν στη χρήση της AI ως συντρόφου.

Ο Best δήλωσε ότι δεν μπορεί να φανταστεί τους δικηγόρους να διατυπώνουν ένα σενάριο αποκάλυψης στην ενημερωτική παρουσίαση της Anthropic για την IPO.

«Δεν μπορώ πραγματικά να φανταστώ έναν παράγοντα κινδύνου που να λέει ότι το προϊόν μας θα μπορούσε να ανατινάξει τον κόσμο», δήλωσε ο Best.

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