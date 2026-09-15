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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

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15.09.2026 19:08

Τεχνητή Νοημοσύνη: Συνεργασία της OpenAI με Anthropic και Google για ζητήματα ασφάλειας

15.09.2026 19:08
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credit: pixabay

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Η OpenAI συνεργάζεται με τις ανταγωνίστριες εταιρείες Anthropic και Google DeepMind της Alphabet σε θέματα ασφάλειας γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ), τόνισε σήμερα το Bloomberg, επικαλούμενο τον Κρις Λεχέιν, επικεφαλής παγκόσμιας πολιτικής της εταιρείας που δημιούργησε το ChatGPT.

Οι παγκόσμιες ανησυχίες σχετικά με τους υπαρξιακούς κινδύνους που ενέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν ενταθεί, αφότου επικεφαλής των κορυφαίων αμερικανικών εργαστηρίων AI ένωσαν τις δυνάμεις τους το περασμένο Σαββατοκύριακο, ζητώντας μια παύση στην ανάπτυξη της εν λόγω τεχνολογίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Λεχέιν δήλωσε ότι η OpenAI βρίσκεται σε συνομιλίες με την Anthropic και την Google εδώ και εβδομάδες και ότι δεν θεωρεί πως οι τρεις εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης χρειάζονται απαλλαγή από τη αντιμονοπωλιακή νομοθεσία προκειμένου να συντονιστούν σε ζητήματα ασφάλειας.

«Είναι προτιμότερο να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια», είπε ο Λεχέιν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Ο ίδιος, ο οποίος βρέθηκε στην Ουάσιγκτον για συναντήσεις με βουλευτές, δήλωσε ότι η OpenAI θα στηρίξει κάθε διακομματική νομοθετική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον περιορισμό των καταστροφικών κινδύνων που συνδέονται με την ΤΝ, αναφέρει το δημοσίευμα.

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