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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

15.09.2026 06:15

Εφορία: Έρχονται αυτόματες επιστροφές φόρου και «μπόνους» e-αποδείξεων – Ποιοι φορολογούμενοι κερδίζουν έως 2.200 ευρώ

15.09.2026 06:15
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Σε τροχιά εξόφλησης μπαίνουν οι αυτόματες επιστροφές φόρου εισοδήματος από την ΑΑΔΕ, ενώ παράλληλα ενεργοποιούνται τα ειδικά φορολογικά «κίνητρα» για όσους συγκέντρωσαν ηλεκτρονικές αποδείξεις από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους υψηλής φοροδιαφυγής.

Με τη χρήση νέων αλγορίθμων, ο φορολογικός μηχανισμός πιστώνει πλέον απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τα ποσά των επιστροφών, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση δικαιολογητικών στις ΔΟΥ, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Που κρύβονται τα «μπόνους» και παγίδες

Η «διπλή» έκπτωση από e-αποδείξεις: Φορολογούμενοι που χρησιμοποίησαν κάρτες για πληρωμές σε επαγγέλματα όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, γυμναστήρια και κομμωτήρια, κερδίζουν επιπλέον έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα έως και 2.200 ευρώ. Ωστόσο, η ΑΑΔΕ διασταυρώνει αν τα παραστατικά έχουν διαβιβαστεί σωστά στο myDATA από τους επιτηδευματίες.

Αυτόματος συμψηφισμός οφειλών: Πριν την κατάθεση της επιστροφής φόρου, το σύστημα διενεργεί αυτόματο έλεγχο. Αν ο φορολογούμενος έχει ανοιχτές οφειλές (π.χ. ΕΝΦΙΑ, ρυθμίσεις, κλήσεις), το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται ακαριαία, με αποτέλεσμα πολλοί να βλέπουν μειωμένα ή μηδενικά ποσά στον λογαριασμό τους.

Το ρίσκο του 30%: Όσοι δεν κάλυψαν το υποχρεωτικό 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές δαπάνες, βρίσκονται αντιμέτωποι με το «πέναλτι» φόρου 22% επί του ποσού που λείπει.

Πώς θα λάβετε τα χρήματα χωρίς καθυστέρηση

1. Δήλωση IBAN στο Taxisnet: Η κυριότερη αιτία εμπλοκής στις επιστροφές είναι η απουσία ή ο λάθος αριθμός IBAN στο προφίλ του φορολογουμένου. Η δήλωσή του γίνεται άμεσα μέσω της πύλης myAADE.

2. Έλεγχος για τυχόν οφειλές: Πριν περιμένετε πίστωση, ελέγξτε την καρτέλα «Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές» για να δείτε αν έχει προηγηθεί αυτόματος συμψηφισμός.

3. Διασταύρωση myAADE app: Μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, μπορείτε να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο την πορεία της επιστροφής και την έγκριση της εντολής πληρωμής.

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