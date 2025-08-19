Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Σαρωτικούς ελέγχους ξεκινά η ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πήραν πίσω μεγάλα ποσά από επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ. Ο στόχος είναι διπλός: να διασφαλιστεί ότι το δημόσιο χρήμα δεν καταλήγει σε λάθος χέρια και να σταλεί το μήνυμα πως οι καταχρήσεις δεν περνούν απαρατήρητες.

Στην πρώτη φάση όλοι όσοι έλαβαν επιστροφές πέρασαν από έναν βασικό ηλεκτρονικό έλεγχο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η υπόθεση τελειώνει εκεί. Για αρκετούς το «φάκελο» τον κρατάει ακόμη η ΑΑΔΕ και ακολουθεί δεύτερη, πιο λεπτομερής διερεύνηση. Σε αυτήν τη φάση μπαίνουν μπροστά πιο εξελιγμένα εργαλεία: διασταυρώσεις στοιχείων και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, που ψάχνουν αναντιστοιχίες και ύποπτα μοτίβα.

Όπου εντοπιστούν «κόκκινες σημαίες», οι έλεγχοι θα γίνουν εξονυχιστικοί. Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να προσκομίσουν αποδείξεις και εξηγήσεις, και αν διαπιστωθεί παρατυπία, το Δημόσιο θα διεκδικήσει πίσω όσα του αναλογούν με πρόσθετους φόρους και πρόστιμα.

Η προσοχή στρέφεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις:

Φυσικά πρόσωπα που δήλωσαν χαμηλά εισοδήματα αλλά πήραν υπέρογκες επιστροφές.

Εταιρείες με παρελθόν φορολογικών παραβάσεων που εμφανίζονται να ζητούν ξανά μεγάλα ποσά ΦΠΑ.

Επιχειρήσεις που υποβάλλουν διαρκώς τροποποιητικές δηλώσεις, ανεβάζοντας τεχνητά τις επιστροφές τους.

Τα «εργαλεία» της ΑΑΔΕ ελέγχουν αν υπάρχει λογική σχέση ανάμεσα στα δηλωθέντα έσοδα και στα ποσά που ζητούνται πίσω. Για παράδειγμα, μια μικρή εταιρεία που δηλώνει περιορισμένο τζίρο αλλά αιτείται κάθε χρόνο τεράστιες επιστροφές ΦΠΑ μπαίνει αυτόματα στο μικροσκόπιο. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις όπου εμφανίζονται συστηματικά μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα φορολογικά στοιχεία και τις πραγματικές συναλλαγές.

Από την άλλη, για τους συνεπείς η διαδικασία παραμένει απλή και γρήγορη. Όσοι δεν έχουν εκκρεμότητες με την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία βλέπουν τις επιστροφές τους να πιστώνονται άμεσα μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, σε εβδομαδιαία βάση. Αν υπάρχουν χρέη προς το Δημόσιο, τα ποσά συμψηφίζονται αυτόματα. Όπου ο συμψηφισμός δεν μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, η υπόθεση περνά από τις τοπικές εφορίες, κάτι που φέρνει μικρές καθυστερήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο η ΑΑΔΕ θέλει να δείξει ότι το σύστημα δεν στοχεύει τους πάντες αδιακρίτως. Όσοι είναι συνεπείς και δικαιούνται χρήματα τα παίρνουν κανονικά, χωρίς ταλαιπωρία. Όσοι όμως επιχειρούν να εκμεταλλευτούν «παραθυράκια» και να βάλουν στο χέρι λεφτά που δεν τους ανήκουν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρούς ελέγχους και βαρύ λογαριασμό.

Σε μια περίοδο που τα δημόσια έσοδα είναι κρίσιμα για την οικονομία και το κράτος προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες, τέτοιες κινήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία. Από τη μια προστατεύουν το δημόσιο ταμείο, κι από την άλλη ενισχύουν την αίσθηση δικαιοσύνης για τους πολίτες που πληρώνουν κανονικά τους φόρους τους.

