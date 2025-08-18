Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Στην τσιμπίδα της Εφορίας βρέθηκαν χιλιάδες γονικές παροχές και δωρεές χρημάτων που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας, με αποτέλεσμα οι εμπλεκόμενοι φορολογούμενοι να κληθούν να καταβάλουν πρόσθετους φόρους που φτάνουν το 10% ή και το 20%. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι μόνο το πρώτο επτάμηνο του έτους ακυρώθηκαν περισσότερες από 8.000 υποθέσεις, αποκαλύπτοντας ότι η αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτης κατηγορίας, που είχε νομοθετηθεί το 2021, δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει τις παγίδες.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση παρουσιάστηκε ως μέτρο ανακούφισης για τις οικογένειες, ωστόσο η εφαρμογή της στην πράξη έδειξε σημαντικούς περιορισμούς και κενά που εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι φορολογούμενοι. Κάθε γονική παροχή ή δωρεά πρέπει να γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος και όχι με μετρητά, ενώ οι διαδοχικές ή εικονικές μεταβιβάσεις που στόχευαν σε ωφελούμενους εκτός πρώτης κατηγορίας, όπως αδέλφια ή ανίψια, οδηγούν σε υψηλότερη φορολόγηση χωρίς κανένα αφορολόγητο.

Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν ήταν ποικίλες. Χρηματικές γονικές παροχές έγιναν με κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό του δωρεοδόχου, παρακάμπτοντας την υποχρέωση τραπεζικής μεταφοράς, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η τελική ωφέλεια περνούσε σε πρόσωπα που δεν δικαιούνταν το αφορολόγητο όριο, καθιστώντας τη δωρεά ή τη γονική παροχή εικονική. Οι πιο συνήθεις παραβάσεις αφορούσαν δωρεές από τέκνο σε γονέα και στη συνέχεια μεταβιβάσεις προς άλλο τέκνο ή δωρεές από αδελφό σε αδελφό, όπου το αφορολόγητο δεν ισχύει. Επιπλέον, πολλοί δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γεγονός που οδήγησε σε πρόσθετους ελέγχους και ακύρωση των μεταβιβάσεων. Στις αλυσιδωτές μεταβιβάσεις, η Εφορία προχωρά σε έλεγχο του πόθεν έσχες των δωρητών και ζητά τεκμηρίωση ακόμη και για παλαιότερα έτη, ενώ αν βρεθούν ποσά που δεν καλύπτονται από δηλωμένα εισοδήματα, αυτά φορολογούνται με συντελεστή 33% ως εισόδημα αγνώστου προέλευσης, μαζί με προσαυξήσεις και εισφορά αλληλεγγύης.

Η πραγματικότητα δείχνει ότι η νέα νομοθεσία λειτούργησε περισσότερο ως μέσο εντατικοποίησης των ελέγχων και αύξησης των φορολογικών βαρών, παρά ως πραγματική ανακούφιση για τις οικογένειες. Εκατοντάδες φορολογούμενοι που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν μετρητά ή δεν φρόντισαν να προσκομίσουν πλήρη τεκμηρίωση βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις, ενώ οι διαδοχικές μεταβιβάσεις που θεωρήθηκαν «σχεδιασμένες» για να αποφύγουν τον φόρο επέτειναν το πρόβλημα. Το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ, που παρουσιάστηκε ως μέτρο στήριξης, μετατράπηκε σε φορολογική παγίδα για όσους δεν κινήθηκαν με πλήρη γνώση των κανόνων, αποκαλύπτοντας το χάσμα ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες και την καθημερινή πραγματικότητα των φορολογουμένων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το φαινόμενο των εικονικών ή διαδοχικών δωρεών δεν αποτελεί απλώς παράβαση γραφειοκρατικών κανόνων, αλλά αντικατοπτρίζει και τις προσπάθειες ορισμένων να παρακάμψουν το σύστημα προς όφελος συγκεκριμένων μελών της οικογένειας. Οι έλεγχοι που ακολουθούνται, με αναδρομική ανάλυση τραπεζικών λογαριασμών και εισοδημάτων, συχνά φέρνουν στην επιφάνεια καταστάσεις όπου οι φορολογούμενοι καλούνται να εξηγήσουν πηγές χρημάτων ακόμη και για προηγούμενα έτη, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετη πίεση και αβεβαιότητα. Παράλληλα, το μέτρο αφήνει εκτός σχεδίου πρόσωπα που δεν ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, όπως αδέλφια, θείους ή ανίψια, τα οποία συχνά γίνονται θύματα αυστηρής φορολόγησης, ακόμη κι όταν οι μεταβιβάσεις δεν είχαν αποκλειστικό σκοπό τη φοροδιαφυγή.

Η συνολική εικόνα αποτυπώνει ένα σύστημα όπου η καλή πρόθεση της νομοθεσίας συγκρούεται με την πραγματική εφαρμογή της, αναδεικνύοντας την ανάγκη για σαφείς κανόνες, εκπαίδευση των φορολογουμένων και προσαρμογή των ελέγχων ώστε να μην πλήττονται άδικα οικογένειες που κινούνται εντός νόμιμων πλαισίων αλλά με ελλιπή γνώση των λεπτομερειών. Η εμπειρία των τελευταίων ετών αποκαλύπτει ότι, παρά τις διακηρύξεις για φορολογική στήριξη, η πρακτική εφαρμογή των γονικών παροχών και δωρεών παραμένει πεδίο υψηλού ρίσκου, όπου ένα λάθος στην διαδικασία ή η έλλειψη τεκμηρίωσης μπορεί να μετατρέψει μια φαινομενικά αθώα δωρεά σε βαριά φορολογική επιβάρυνση.

