ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

14.08.2025 09:00

ΑΑΔΕ: Αυτόματες ειδοποιήσεις για φόρους σε κληρονόμους – Λιγότερα πρόστιμα ή νέα φορολογική παγίδα;

14.08.2025 09:00
Μέχρι το τέλος του έτους, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία μια νέα ψηφιακή υπηρεσία έγκαιρης ειδοποίησης, η οποία θα ενημερώνει αυτόματα τους κληρονόμους για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις από κληρονομιές.

Σύμφωνα με το σχέδιο, κάθε πολίτης που αποκτά περιουσιακά στοιχεία ή χρέη από συγγενή που απεβίωσε, θα λαμβάνει ηλεκτρονικά οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, με σκοπό την αποφυγή προστίμων και προσαυξήσεων λόγω καθυστέρησης.

Η υπηρεσία βασίζεται στην αυτόματη διασύνδεση ληξιαρχείων και φορολογικού μητρώου. Με την καταχώριση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, το σύστημα ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και αποστέλλει ειδοποιήσεις στους κληρονόμους, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στη ΔΟΥ ή υποβολή ξεχωριστής δήλωσης θανάτου στο ΚΕΦΟΔΕ. Ταυτόχρονα, το ψηφιακό μητρώο:

• διακόπτει τις συζυγικές ή συμβιωτικές σχέσεις του θανόντος,

• αποσυνδέει φορολογικούς εκπροσώπους,

• απενεργοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης στο myAADE,

• ενημερώνει την οικογενειακή κατάσταση.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στα χέρια των κληρονόμων, που καλούνται να κινηθούν μέσα σε αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Μεταξύ άλλων, οφείλουν:

  • να καταθέσουν δήλωση μεταβολής στοιχείων (έντυπο Δ210),
  • να διακόψουν τυχόν επαγγελματική δραστηριότητα του θανόντος με το έντυπο Δ211,
  • να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα έσοδα έως την ημερομηνία θανάτου,
  • να πληρώσουν φόρο κληρονομιάς για όλα τα περιουσιακά στοιχεία, κινητά, ακίνητα και δικαιώματα,
  • να υποβάλουν Ε9 για τα ακίνητα που περιέρχονται στην κατοχή τους.

Οι προθεσμίες είναι αυστηρές: η αποποίηση κληρονομιάς πρέπει να γίνει σε 4 μήνες για κατοίκους Ελλάδας και σε 12 για κατοίκους εξωτερικού. Η μη έγκαιρη αποποίηση ισοδυναμεί με σιωπηρή αποδοχή, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε μερική ούτε ανακλητή αποδοχή.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η νέα πλατφόρμα θα προλάβει δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως η αιφνίδια αποκάλυψη κρυφών χρεών ή ακινήτων που συνεπάγονται νέους φόρους. Όμως, η πραγματική πρόκληση είναι άλλη: εάν η αυτοματοποιημένη ενημέρωση δεν συνοδευτεί από γρήγορη και ανθρώπινη εξυπηρέτηση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα ακόμη «ψηφιακό βάρος» για τους πολίτες – ειδικά για όσους βρίσκονται ήδη σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση λόγω απώλειας.

Το ερώτημα παραμένει: πρόκειται για ένα εργαλείο πραγματικής διευκόλυνσης ή για μια ακόμη μορφή φορολογικής εποπτείας, που απλώς αλλάζει πρόσωπο και μέθοδο;

