search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 09:45
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2025 09:20

Ρεύμα: Έρχονται τα «πορτοκαλί» και τα «κόκκινα» τιμολόγια – Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

09.08.2025 09:20
REUMA
Eurokinissi

Νέο σκηνικό στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται το επόμενο διάστημα με δύο νέες κατηγορίες τιμολογίων (“πορτοκαλί” και “κόκκινα”) και πιθανή κατάργηση των “πράσινων” η οποία όμως προσκρούει στο γεγονός ότι στα τιμολόγια αυτά – παρ΄ότι κατά κανόνα ακριβότερα από τα λοιπά – παραμένει μεγάλος αριθμός καταναλωτών.

Ένα ακόμη νέο στοιχείο στο οποίο στρέφει την προσοχή της η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) είναι οι πρόσθετες υπηρεσίες που ολοένα και περισσότεροι προμηθευτές παρέχουν στους πελάτες τους με χρέωση ή με τη μορφή δώρων, με στόχο να προληφθεί το ενδεχόμενο οι παροχές αυτές να αποτελέσουν μοχλό μακροχρόνιας δέσμευσης των καταναλωτών στον ίδιο προμηθευτή. Καθώς αναμένεται εντονότερη δραστηριοποίηση των προμηθευτών στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, το κείμενο της διαβούλευσης του κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ (επικεφαλής ο κ. Δ.Φούρλαρης) που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:

Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (εννοείται πέραν από της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας) δεν στηρίζεται σε απαίτηση του ενεργειακού πλαισίου αλλά σε επιχειρηματική απόφαση του Προμηθευτή, την οποία λαμβάνει απολύτως ελεύθερα, στη βάση της εκτίμησής του περί του αποκομιζόμενου οφέλους.

Συνεπώς, οι πρόσθετες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα τους (ενεργειακός ή μη) και των όρων παροχής τους (δωρεάν ή όχι ή στη βάση ειδικών ρυθμίσεων), συνιστούν ένα πεδίο δραστηριότητας που διακρίνεται της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Το εν λόγω πεδίο είναι προφανώς ανοιχτό στον ανταγωνισμό και επιτρέπει τη δραστηριοποίηση και άλλων επιχειρήσεων, πέραν των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, η ανάπτυξη των εν λόγω παράλληλων δραστηριοτήτων δεν πρέπει να συνδέεται ή να βασίζεται στην αξιοποίηση των ωφελειών που αποκομίζουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας εκ της ιδιότητάς τους και της σύμβασής τους με τους πελάτες. Διαφορετικά, η αξιοποίηση της σύμβασης ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς άλλους, πέραν του βασικού οριζόμενου, ελέγχεται υπό το πρίσμα της καταχρηστικότητας – εικονικότητας».  

Συνεπώς, ένα Τιμολόγιο Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δύναται να προσφερθεί στο πλαίσιο της Σύμβασης Προμήθειας δεσμοποιημένο μαζί με μία πρόσθετη ενεργειακή υπηρεσία χωρίς όμως η εν λόγω δεσμοποίηση να συντείνει στην επιβολή πρόσθετων όρων ή ρητρών (π.χ. πρόωρης αποχώρησης) στη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Το δικαίωμα του Προμηθευτή για επιβολή ρητρών πρόωρης αποχώρησης στη Σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σχετίζεται αποκλειστικά με την παροχή της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και ποσοτικοποιείται αναλόγως με το κόστος (ρίσκο) που αναλαμβάνει ο Προμηθευτής για τη μη μεταβολή της Χρέωσης Προμήθειας βάσει της χονδρεμπορικής αγοράς σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης”.

Με άλλα λόγια, αν για παράδειγμα ένας καταναλωτής συμφωνήσει με τον προμηθευτή του να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό ή μια αντλία θερμότητας, αυτό δεν σημαίνει ότι θα υποχρεωθεί να παραμείνει πελάτης του εν λόγω προμηθευτή για όλο το διάστημα που απαιτείται για την αποπληρωμή του έργου.

Τα «ευέλικτα» κόκκινα και τα πράσινα των 3.000.000

Σε σχέση με τα τιμολόγια, η διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ προτείνει την εισαγωγή μιας νέας κατηγορίας πέρα από τα μπλε (σταθερά), κίτρινα (κυμαινόμενα) και πορτοκαλί (δυναμικά, που θα λανσάρονται για όσους έχουν έξυπνο μετρητή. Είναι τα κόκκινα “ευέλικτα” τιμολόγια Ευέλικτα Τιμολόγια που μπορεί να περιλαμβάνουν:

(α) κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, για παράδειγμα μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (Euro/ημέρα ή Euro/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (Euro/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας,

(β) μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (Euro/ημέρα ή Euro/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (Euro/kWh),  ανά εξάμηνο της ετήσιας διάρκειας της Σύμβασης Προμήθειας,

(γ) μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (Euro/ημέρα ή Euro/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή προμήθειας (Euro/kWh) ανά βαθμίδα κατανάλωσης  και μία σταθερή πάγια χρέωση προμήθειας (Euro/ημέρα ή Euro/μήνα) ή/και μία σταθερή τιμή( προμήθειας (Euro/kWh) για την εκτός βαθμίδας  κατανάλωσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας.

Σε ό,τι αφορά τα “πράσινα” τιμολόγια, που δημιουργήθηκαν λόγω της ενεργειακής κρίσης προκειμένου οι καταναλωτές να γνωρίζουν στην αρχή κάθε μήνα τη χρέωση που θα ισχύσει, το ερώτημα είναι αν θα παραταθεί η υποχρεωτική παροχή τους από τους προμηθευτές. Τα πράσινα τιμολόγια το τελευταίο διάστημα είναι συστηματικά ακριβότερα σε σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές. Όμως το πρόβλημα είναι ότι σε αυτά παραμένουν περισσότεροι από 3 εκατ. καταναλωτές.

Διαβάστε επίσης:

«Επιχείρηση Θέρος»: Σαρωτικοί έλεγχοι και λουκέτα από την ΑΑΔΕ σε όλο το Αιγαίο

Πληθωρισμός: «Άλμα» στο 3,1% τον Ιούλιο – «Καύσωνας» ακρίβειας σε τρόφιμα, ρεύμα και ενοίκια

Η απόκρυψη των στοιχείων για τον δείκτη ανεργίας του Ιουνίου πάει στη Βουλή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limeniko_peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στον Πειραιά: Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση

REUMA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Έρχονται τα «πορτοκαλί» και τα «κόκκινα» τιμολόγια – Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

efimerides-new
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

kiriakos-mitsotakis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η «νόσος του Μαξίμου»

pasok_0910_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαιωμένο το ΠΑΣΟΚ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

gkountaras-new
LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

nosokomeio-dramas-new
ΕΛΛΑΔΑ

Εφημερίες μέχρι… να σβήσει ο ήλιος: Αναισθησιολόγοι δουλεύουν 72 ώρες σερί – Η απειλή της διοίκησης και η αδιαφορία της 4ης ΥΠΕ

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: «Είναι λάθος να περιφέρεις από νοσοκομείο σε νοσοκομείο άτομο με επιληψία» επισημαίνει καθηγητής του ΕΚΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 09:40
limeniko_peiraias
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στον Πειραιά: Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση

REUMA
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Έρχονται τα «πορτοκαλί» και τα «κόκκινα» τιμολόγια – Στο «μικροσκόπιο» της ΡΑΑΕΥ το νέο σκηνικό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

efimerides-new
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

1 / 3