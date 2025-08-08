Πληθωρισμός: «Άλμα» στο 3,1% τον Ιούλιο – «Καύσωνας» ακρίβειας σε τρόφιμα, ρεύμα και ενοίκια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στο 3,1% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Ιούλιο, έναντι 2,8% τον προηγούμενο μήνα και 2,7% τον Ιούλιο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
Οι ανατιμήσεις να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τα τρόφιμα και είδη διατροφής, έως την ενέργεια και τις υπηρεσίες.
Ειδικότερα, σε ένα έτος οι σημαντικότερες ανατιμήσεις εντοπίζονται σε: Ψωμί (2%), Άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (5,8%), Κρέατα (6,2%), Ψάρια νωπά (7%), Γιαούρτι (3,4%), Φρούτα (19,3%), Λαχανικά κατεψυγμένα (3,6%), Ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά (6,4%), Καφέ (16,8%), Ένδυση και υπόδηση (8,4%), Ενοίκια κατοικιών (11,3%), Ηλεκτρισμό (18,9%), Φυσικό αέριο (4,4%), Πακέτο διακοπών (6,4%), Εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία (6%), Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία (5,7%) και Ασφάλιστρα υγείας (7%).
Ενώ, σε διάστημα ενός μηνός, αυξήσεις τιμών υπήρξαν, μεταξύ άλλων, σε: Μοσχάρι (1,1%), Πουλερικά (2,6%), Ψάρια νωπά (1%), Ελαιόλαδο (9,5%), Λαχανικά νωπά (1,1%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (1%), Λοιπά τρόφιμα (3%), Καφέ (5,3%), Ενοίκια κατοικιών (0,6%), Ηλεκτρισμό (5,7%), Φυσικό αέριο (2,7%), Καύσιμα και λιπαντικά (0,2%) και Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (11,8%).
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
1.Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης σημείωσε μείωση 0,4% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025, έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 3,7% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 3% τον Ιούλιο πέρυσι. Ενώ, σε μηνιαία σύγκριση παρουσίασε μείωση 0,3%, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Διαβάστε επίσης:
Η απόκρυψη των στοιχείων για τον δείκτη ανεργίας του Ιουνίου πάει στη Βουλή
Κτηματολόγιο: Μέχρι και τις 11/8 οι διορθώσεις για Καλλιθέα και Παλαιό Φάληρο εμπρόθεσμα
Από τη Δευτέρα 11 Αυγούστου δωρεάν αναλήψεις από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.