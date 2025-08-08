search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.08.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

08.08.2025 12:48

Πληθωρισμός: «Άλμα» στο 3,1% τον Ιούλιο – «Καύσωνας» ακρίβειας σε τρόφιμα, ρεύμα και ενοίκια

08.08.2025 12:48
Eurokinissi

Στο 3,1% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Ιούλιο, έναντι 2,8% τον προηγούμενο μήνα και 2,7% τον Ιούλιο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Οι ανατιμήσεις να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τα τρόφιμα και είδη διατροφής, έως την ενέργεια και τις υπηρεσίες.

Ειδικότερα, σε ένα έτος οι σημαντικότερες ανατιμήσεις εντοπίζονται σε: Ψωμί (2%), Άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (5,8%), Κρέατα (6,2%), Ψάρια νωπά (7%), Γιαούρτι (3,4%), Φρούτα (19,3%), Λαχανικά κατεψυγμένα (3,6%), Ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά (6,4%), Καφέ (16,8%), Ένδυση και υπόδηση (8,4%), Ενοίκια κατοικιών (11,3%), Ηλεκτρισμό (18,9%), Φυσικό αέριο (4,4%), Πακέτο διακοπών (6,4%), Εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία (6%), Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία (5,7%) και Ασφάλιστρα υγείας (7%).

Ενώ, σε διάστημα ενός μηνός, αυξήσεις τιμών υπήρξαν, μεταξύ άλλων, σε: Μοσχάρι (1,1%), Πουλερικά (2,6%), Ψάρια νωπά (1%), Ελαιόλαδο (9,5%), Λαχανικά νωπά (1,1%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (1%), Λοιπά τρόφιμα (3%), Καφέ (5,3%), Ενοίκια κατοικιών (0,6%), Ηλεκτρισμό (5,7%), Φυσικό αέριο (2,7%), Καύσιμα και λιπαντικά (0,2%) και Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (11,8%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1.Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

  • 2,8% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γιαούρτι, φρούτα (γενικά), λαχανικά κατεψυγμένα, ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο.
  • 1,8% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.
  • 8,4% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
  • 6,6% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.
  • 2% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.
  • 2,1% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων.
  • 0,8% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών, διαρκή αγαθά αναψυχής.
  • 2,6% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • 6,2% στην ομάδα «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.
  • 0,6% στην ομάδα «’Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

  • 1,1% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης σημείωσε μείωση 0,4% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025, έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός αυξήθηκε 3,7% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 3% τον Ιούλιο πέρυσι. Ενώ, σε μηνιαία σύγκριση παρουσίασε μείωση 0,3%, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

