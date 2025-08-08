Η απόκρυψη των στοιχείων για τον δείκτη ανεργίας του Ιουνίου πάει στη Βουλή

Στη Βουλή περνα το θέμα της ΕΛΣΤΑΤ η οποια ανέβαλλε προ ημερών να δημοσιεύσει τα μηνιαία στοιχεία της ανεργίας για τον Ιούνιο, ενω αντιθέτως η ΔΥΠΑ τα δημοσιοποίησε κσνονικά !

Συγκεκριμένα η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε την προσωρινή αναβολή της δημοσίευσης του δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 2025 (Ερευνα Εργατικού Δυναμικού – μηνιαίες εκτιμήσεις), κάνοντας λόγο για «ασυνήθιστες διακυμάνσεις» παραπέμποντας σε επικείμενη «επανεξέταση της μεθοδολογίας του μηνιαίου δείκτη».

Το αποτέλεσμα είναι η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat), στην επίσημη έκθεσή της που δημοσιεύθηκε στις 31 Ιουλίου, να περιλαμβάνει στοιχεία ανεργίας για όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη, πλην της Ελλάδας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει εικόνα για την πορεία της ελληνικής αγοράς εργασίας τον Ιούνιο, την ίδια στιγμή που η ανεργία στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 6,2% και στην Ε.Ε. συνολικά στο 5,9%.

Για το πως ξεχάστηκε να αναφερθεί το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον συγκεκριμένο μηνα αναμένεται να δώσει απαντήσεις τόσο η Στατιστική Υπηρεσία όσο και η Κυβέρνηση και ειδικότερα τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, μετα και την ερώτηση που κατέθεσαν 18 βουλευτές του κόμματος, ύστερα από πρωτοβουλία των Τομεαρχών Εργασίας και Οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, διότι πλέον εκφράζεται ανησυχία για το πώς μέχρι τώρα, μετριόταν η ανεργία αν τα στοιχεία που ανακοίνωνε η Κυβέρνηση είχαν μεθοδολογική βάση και αν οι πραγματικοί άνεργοι και οι μακροχρόνιοι άνεργοι είναι τελικά περισσότεροι απ’ ότι το γαλάζιο αφήγημα που προσπαθούσε να μας πείσει εδώ και 6 χρόνια, στοχεύοντας να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα της αγοράς εργασίας, την ώρα που όλοι οι Έλληνες αντιλαμβάνονται την επί τα χείρω αλλαγή και των εργασιακών συνθηκών και των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.

Έτσι το γεγονός θα πρέπει να απαντηθεί επίσημα αν οι άνεργοι ήταν περισσότεροι από εκείνους που κατέγραφε η ΕΛΣΤΑΤ, το προηγούμενο διάστημα.

Τονίζεται δε στην ερώτηση πως έχει δημιουργηθεί μεγάλο θεσμικό ζήτημα, «που βάλλει την αξιοπιστία των στοιχείων που παρουσιάζει η ίδια η Κυβέρνηση». Άλλωστε η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους ανέργους που δημοσίευε η ΕΛΣΤΑΤ με εκείνους που κατέγραφε η ΔΥΠΑ, προκαλούσαν έτσι και αλλιώς, ερωτηματικά. Η συγκεκριμένη ανακοίνωση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, σχετικά με το πότε θα ανακοινωθούν τα στοιχεία ανεργίας εκ μέρους της ΕΛΣΤΑΤ, δείκτη ποιοτικά απαραίτητου για την εκτίμηση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνικής πραγματικότητας.

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που είχαν υποβληθεί τον Μάιο, η ανεργία στην Ελλάδα είχε υποχωρήσει στο 7,9%, παρουσιάζοντας βελτίωση σε σχέση με προηγούμενους μήνες και σημαντική μείωση σε σχέση με το 2024 (10,5% τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς). Ωστόσο, χωρίς τα στοιχεία του Ιουνίου 2025, η εικόνα παραμένει ελλιπής και καθιστά αδύνατη τη σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες.

Ειδικότερα στην ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή, τονίζεται ότι: «Επειδή η «παύση» καταγραφής των δεικτών ανεργίας από την ΕΛΣΤΑΤ και οι λόγοι που συμπεριλαμβάνονται στην σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας συνιστούν ένα μεγάλο θεσμικό ζήτημα που βάλλει την αξιοπιστία των στοιχείων που παρουσιάζει η ίδια η Κυβέρνηση αλλά δημιουργούν και ερωτηματικά για την απόδοση των πολιτικών που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας,

Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, δια μέσω του Τομεάρχη Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πολλές φορές μέσα στην Βουλή είχε ρωτήσει τους αρμόδιους Υπουργούς για το παράδοξο των «διαφορών» μεταξύ της καταγραφής των αποτελεσμάτων ανέργων της ΔΥΠΑ και της ΕΛΣΤΑΤ και κάθε φορά η Κυβέρνηση αρνιόταν τα στοιχεία και τις διαφορές, κραδάζοντας νούμερα ανεργίας που δεν αντιστοιχούν, όπως φαίνεται, στην αλήθεια, Επειδή η χώρα δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξαναζήσει ένα σκάνδαλο τύπου greek statistics, αυτή την φορά με αντικείμενο τον σοβαρό κοινωνικό δείκτη της ανεργίας,

Οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οφείλουν να απαντήσουν: Πως εξηγείται το γεγονός ότι σύμφωνα με την ΔΥΠΑ για τον Μάιο του 2025 οι καταγεγραμμένοι άνεργοι ήταν 741.000, ενώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (στο τελευταίο δημοσιευμένο δελτίο ανεργίας) ήταν περίπου οι μισοί, δηλαδή 370.000; Το πλήθος των μακροχρόνια ανέργων που για το 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ήταν 257.000– ποσοστό 5,4% όταν ο Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 1,9%- συνυπολογίζεται στο ποσοστό ανεργίας ή ηθελημένα καταγράφονται στον «μη ενεργό πληθυσμό» και άρα τεχνηέντως παρουσιάζεται μειωμένο το ποσοστό ανεργίας; Πως γίνεται να επαίρεται η Κυβέρνηση για την δήθεν μείωση της ανεργίας, όταν, σε σχέση με τα χρόνια πριν την κρίση, έχουν ήδη χαθεί 285.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα και με πρόσφατη έρευνα του ΙΝΕ- ΓΣΕΕ; Ποια είναι ακριβώς η ανάγκη για «επανεξέταση της μεθοδολογίας του μηνιαίου δείκτη» της ΕΛΣΤΑΤ; Ποια μέθοδος χρησιμοποιείτο μέχρι τώρα και σε ποιες λανθασμένες μετρήσεις οδήγησε; 5. Τελικά πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι το πραγματικό ποσοστό ανεργίας που ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός και τι παιχνίδια παίζει η Κυβέρνηση με τα ποσοστά ανεργίας;»

