ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

18.08.2025 10:57

Σουβλάκι: Από λαϊκό έδεσμα… είδος πολυτελείας – Έφτασε ήδη τα 5 ευρώ

18.08.2025 10:57
soublaki new

Μπορεί κάποτε να αποτελούσε τον φθηνότερο τρόπο για να τραφεί ένα λαϊκό νοικοκυριό, ωστόσο, το σουβλάκι πλέον εξελίσσεται σε… είδος πολυτελείας.

Το γαστρονομικό σύμβολο της χώρας, το αγαπημένο σουβλάκι, έχει πάρει την «ανηφόρα», με την τιμή του σε μερικές περιοχές της Αθήνας να φτάνει μέχρι και τα 4.5 ευρώ ή και να προσεγγίζει τα 5 ευρώ.

Η τιμή του ανεβαίνει διαρκώς, είτε λόγω του ενεργειακού κόστους -όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες- είτε λόγω της αύξησης στις τιμές της πρώτης ύλης.

Ωστόσο, παραμένει πρώτο στις προτιμήσεις των επισκεπτών από το εξωτερικό, διατηρώντας τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα.

«Τα κρέατα από τα οποία παράγουμε το σουβλάκι έχουν πάει 100% πάνω. Πώς θα μείνει το σουβλάκι στάσιμο; Και ο κόσμος έχει δίκιο. Γιατί λέει ήταν 3,5 και τώρα πήγε 4,5, πώς γίνεται; Ένας κύριος στην ηλικία μου, μού λέει ”κ. Μπαϊρακτάρη ακρίβυνε λίγο”. Λέω ότι δεν είναι από μας» τόνισε στον ΣΚΑΪ ο ιδιοκτήτης εστιατορίου Σπύρος Μπαϊρακτάρης.

«Ένα σουβλάκι των 100 γραμμαρίων θα φτάσει κοντά στα 2,5 με 3 ευρώ περίπου, σκέτο. Συν πίτες συν ψωμιά, συν πατάτες και τα υπόλοιπα θα κοντέψει το τάλιρο (5 ευρώ). Πραγματικά κάνουμε προσπάθεια να μην ανεβάσουμε τίποτα. Δεν το θέλουμε» σημείωσε ο ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Εικοσιδυός.

