Δήμος Αθηναίων: Το Κουκάκι αποκτά τον δικό του λεμονόκηπο (photos)

Ο Δήμος Αθηναίων, δημιουργεί έναν λεμονόκηπο στην καρδιά της Αθήνας.

Σε μία από τις πιο κεντρικές γειτονιές, το Κουκάκι, στον παράδρομο της οδού Καλλιρρόης 128 – 130, η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, προχώρησε στη φύτευση πενήντα λεμονιών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου).

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, 4 Ιουνίου, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Η δράσηφύτευσης, εντάσσεται στο πλαίσιο πιλοτικού προγράμματος που υλοποιείται με την υποστήριξη της Coca Cola HBC Ελλάδος.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ένας νέος αστικός πνεύμονας πρασίνου γεννιέται στο Κουκάκι.

Δημιουργήσαμε τον πρώτο δημοτικόμονοποικιλιακό κήπο λεμονιάς στην Αθήνα.

Φυτέψαμε πενήντα δέντρα και φτιάξαμε έναν πράσινο χώροπεριπάτου, ξεκούρασης και καθημερινής επαφής με τη φύση. Ως Δήμος Αθηναίων, συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό να πρασινίζουμε την πόλη και τις γειτονιές της».

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Αποστολόπουλος Γιώργος, ανέφερε: «Μέσα σε δυόμισι χρόνια, μετράμε συνολικά περισσότερα από 12.400 νέα δέντρα στην Αθήνα, ενισχύοντας το αστικό πράσινο.

Επόμενος σταθμός, είναι το Άλσος Ευελπίδων, όπου προγραμματίζουμε νέα δενδροφύτευση σε αρδευόμενο χώρο, με την προσθήκη πενήντα ακόμη δέντρων».

Η CCH Brands Marketing Director της Coca-ColaΤρία Έψιλον, Διονυσία Σιμάτου, σημείωσε: «Εμπνευσμένος από τη φύση που βρίσκεται στον πυρήνα των προϊόντων Amita, ο Λεμονόκηπος εκφράζει έμπρακτα τη δέσμευσή μας να συμβάλλουμε θετικά στο περιβάλλον.

Με τη φύτευση 50 λεμονιών στο κέντρο της Αθήνας, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, ενισχύουμε το αστικό πράσινο.

Σε μια πόλη όπου αντιστοιχούν λιγότερα από δύο τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανά κάτοικο, πιστεύουμε ότι κάθε νέο δέντρο μπορεί να κάνει τη διαφορά προς τη δημιουργία πιο βιώσιμων πόλεων».

Η δημιουργία του αστικού λεμονόκηπου αποτελεί μία πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, με στόχο την βπεριβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Οι φυτεύσεις πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και στην τελική τους φάση με την εθελοντική συμμετοχή κατοίκων της γειτονιάς.

Ο νέος χώρος έχει έκταση 2,5 στρέμματα και διαθέτει τέσσερις καθιστικούς πάγκους.

Το πρόγραμμα, περιλαμβάνει και μία επιπλέον πιλοτική δράση στην περιοχή του Γκύζη, στην οδό Μομφεράτου, με μπόλιασμα 15 δέντρων νεραντζιάς σε λεμονιές.

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