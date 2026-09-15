Τεχνητή νοημοσύνη: Πέφτουν οι… παραιτήσεις σαν το χαλάζι – «Μπορεί να μας σκοτώσει όλους» λέει και ερευνητής της Google DeepMind

Takeaways by to pontiki AI Πληθαίνουν διαρκώς οι παραιτήσεις ερευνητών της Τεχνητής Νοημοσύνης, που προειδοποιούν για τους κινδύνους της αλόγιστης χρήσης της.

Ο ερευνητής Μπιλάλ Τσουγκτάι παραιτήθηκε από την Google DeepMind, προειδοποιώντας ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εξοντώσει την ανθρωπότητα.

Ο προγραμματιστής Τζέικομπ Κόξον αποχώρησε επίσης από την Anthropic και την OpenAI, κατηγορώντας τις εταιρείες ότι διακυβεύουν ανθρώπινες ζωές για την ανάπτυξη υπερ-ευφυών συστημάτων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, κάλεσε τη βιομηχανία να επιβραδύνει την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για την αποφυγή καταστροφικών συνεπειών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, χαρακτηρίζοντας τις προειδοποιήσεις φάρσα και υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία του αποτελεί επαρκή δικλείδα ασφαλείας.

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Με τις προειδοποιήσεις για την αλόγιστη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης να πληθαίνουν καθημερινά, τα… δυσοίωνα σενάρια των ερευνητών να βγαίνουν στο φως και τις παραιτήσεις στελεχών να διαδέχονται η μία την άλλη, ο διάλογος για την επικινδυνότητά της φουντώνει σε παγκόσμια βάση.

Η νέα ηχηρή προειδοποίηση για τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του ΑΙ ήρθε, αυτήν τη φορά από ερευνητή που αποχώρησε πρόσφατα από την Google DeepMind.

Ο Μπιλάλ Τσουγκτάι (Bilal Chughtai), ο οποίος εργαζόταν στην ασφάλεια και την ευθυγράμμιση της τεχνητής νοημοσύνης στην Google DeepMind, προειδοποίησε ότι η ανθρωπότητα έχει όλο και λιγότερο χρόνο για να αποτρέψει σοβαρές συνέπειες από την εξέλιξη της τεχνολογίας.

«Στην Google είδα από πρώτο χέρι την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ανησυχώ εξαιρετικά για την πορεία που ακολουθεί αυτή η τεχνολογία. Πιστεύω ειλικρινά ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να μας σκοτώσει όλους», έγραψε σε αναρτήσεις του στο X και το LinkedIn.

I recently resigned from Google DeepMind, where I worked on AGI safety and alignment research. At Google, I witnessed AI development first hand. I too am extremely concerned by the default trajectory of this technology. I earnestly believe that AI has the potential to kill us… — bilal 🔶 (@bilalchughtai_) September 14, 2026

Πληθαίνουν οι προειδοποιήσεις από ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης

Ο Τσουγκτάι είναι ο τελευταίος από μια σειρά εργαζομένων στον κλάδο που εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τις δυνατότητες των νέων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και τον κίνδυνο αυτές να εξελιχθούν χωρίς επαρκή ευθυγράμμιση με τους ανθρώπινους στόχους.

Νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο, ο προγραμματιστής τεχνητής νοημοσύνης Τζέικομπ Κόξον παραιτήθηκε από τη θέση του, κατηγορώντας τους δύο πρώην εργοδότες του, Anthropic και OpenAI, ότι «παίζουν με τις ζωές μας», καθώς ανταγωνίζονται για την ανάπτυξη υπερ-ευφυούς τεχνητής νοημοσύνης.

I resigned from Anthropic today. I spent the last three years doing pretraining research at both OpenAI and Anthropic. Neither company is acting responsibly. They are racing straight to self-improving superintelligence and gambling with our lives. More thoughts below. September 9, 2026

Η παρέμβαση του επικεφαλής της Anthropic

Το Σαββατοκύριακο, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι , δημοσίευσε κείμενο 3.800 λέξεων, στο οποίο κάλεσε την κοινότητα της τεχνητής νοημοσύνης να επιβραδύνει την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων.

Στόχος, όπως υποστήριξε, είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο τα συστήματα αυτά να ξεφύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο και να προκαλέσουν καταστροφικές συνέπειες.

We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.



Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our… September 12, 2026

Την παρέμβασή του υποστήριξαν τόσο ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, όσο και ο Έλον Μασκ.

«Μπορούμε ακόμη να κινηθούμε με ασφάλεια»

Παρά τη δραματική προειδοποίησή του, ο Τσουγκτάι εμφανίζεται αισιόδοξος ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα ασφαλούς διαχείρισης της εξέλιξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Η επόμενη επαγγελματική του θέση επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτόν τον στόχο. Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, εργάζεται πλέον στη BlueDot Impact, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εκπαιδεύει ανθρώπους από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους σε θέματα ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης.

O… ήσυχος Τραμπ

Ο μόνος πάντως που δε φαίνεται να… προβληματίζεται για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει όχι μία, αλλά δύο λύσεις για το ζήτημα.

Η πρώτη είναι… ο εαυτός του, καθώς όπως ανέφερε: «Ο μόνος έλεγχος ή “δικλείδες ασφαλείας” που χρειάζεται η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΟΣ (με υψηλό δείκτη νοημοσύνης!) ΠΡΟΕΔΡΟΣ, και οι ΗΠΑ τον διαθέτουν και με το παραπάνω!», προσθέτοντας ότι η Κίνα θα επωφελούνταν από τις αμφιβολίες που εγείρονται σχετικά με την ανάπτυξη της ΤΝ. «Διαθέτουμε ήδη τεράστια ΠΟΙΝΙΚΗ και ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ εξουσία επί αυτών των εταιρειών! Βρίσκεται σε εξέλιξη μια ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΗ συνωμοσία κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Κέντρων Δεδομένων, και η μόνη που χαίρεται γι’ αυτό είναι η Κίνα», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η δεύτερη είναι… απλούστερη: Χαρακτήρισε «φάρσα» την προειδοποίηση ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα.

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