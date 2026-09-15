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15.09.2026 11:55

«Καρφιά» Λύρα: «Στο Πειθαρχικό ελέγχουμε μόνο ό,τι μας αποστέλλεται, οι φάκελοι δεν έρχονται με δική μας επιλογή»

15.09.2026 11:55
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Σαφείς αποστάσεις από τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πήρε το πρωί της Τρίτης (15/9) ο πλαστικός χειρουργός και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, Ιωάννης Λύρας, ο οποίος δήλωσε ρητά ότι διαχωρίζει τη θέση του τονίζοντας παράλληλα ότι «στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ελέγχουμε τις υποθέσεις που αποστέλλονται» διευκρινίζοντας ότι «οι φάκελοι δεν έρχονται σε εμάς με δική μας επιλογή».

Μιλώντας στο OPEN ο γνωστός πλαστικός μάλιστα άφησε ξεκάθαρες αιχμές αναφέροντας πως «μπορεί να ελεγχθεί όλο αυτό αν η Πολιτεία αποφασίσει να αφαιρέσει το εμπόριο από την επιστήμη. Όμως, υπάρχει ο νόμος ότι ένα ιατρείο μπορεί να το κατέχει ένας επιχειρηματίας, άρα πώς θα ελέγξω εγώ τη διαφήμιση του επιχειρηματία;».

Με αφορμή την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και στο πλαίσιο της συζήτησης για την αισθητική ιατρική και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο ο Ιωάννης Λύρας είπε χαρακτηριστικά:

«Ανήκω στο Εξεταστικό Συμβούλιο, δεν έχω καμία σχέση με τη διοίκηση και χαίρομαι που δεν έχω σχέση, λόγω της πολυνομίας που υπάρχει. Ο Ιατρικός Σύλλογος έχει επιφορτιστεί με το έργο του ελέγχου. Αν είναι δυνατόν να ελέγξει ο γιατρός τον γιατρό, όπως πρέπει. Άρα εγώ χαίρομαι που δεν έχω ρόλο διοικητικό γιατί αν είμαι στο ΔΣ θα αναγκαστώ να ακολουθήσω μια πολυνομία που δεν είναι καθόλου λειτουργική».

Σε άλλο σημείο ο κ. Λύρας επεσήμανε πως «ό, τι έχει έρθει σε εμένα, στο Εξεταστικό Συμβούλιο και με τον προηγούμενο πρόεδρο, μπορέσαμε και τεκμηριώσαμε όλες τις τιμωρίες που δώσαμε σε όλους τους γιατρούς, οι οποίοι παρέβησαν τον Νόμο του Ιπποκράτη, όπως έγινε και στην περίπτωση αυτή, και με τεκμηριωμένο τον φάκελο και αιτιολογημένη απόφαση, αφαιρέσαμε άδειες, δώσαμε πρόστιμα, κάναμε επιπλήξεις. Βεβαίως και μπορεί να ελεγχθεί όλο αυτό αν η Πολιτεία αποφασίσει να αφαιρέσει το εμπόριο από την επιστήμη. Όμως, υπάρχει ο νόμος ότι ένα ιατρείο μπορεί να το κατέχει ένας επιχειρηματίας, άρα πώς θα ελέγξω εγώ τη διαφήμιση του επιχειρηματία;».

Σε ερώτηση ταν υπάρχουν περιπτώσεις υποθέσεων που δεν έχουν φτάσει στο Πειθαρχικό, ο πλαστικός χειρουργός απάντησε:

«Ό, τι έχει έρθει στο Πειθαρχικό και αφορά σε τέτοια περίπτωση έχει τιμωρηθεί. Η διοίκηση μπορεί να μην έχει στείλει κάποιες περιπτώσεις στο Πειθαρχικό. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου από τη Διοίκηση. Ελέγχουμε μόνο το υλικό που μας αποστέλλεται. Ως Συμβούλιο Πειθαρχικό είμαστε ανεξάρτητοι από τη διοίκηση, δεν ελεγχόμαστε. Οι φάκελοι δεν έρχονται σε εμάς με δική μας επιλογή. Έχουμε εντοπίσει φακέλους που θα έπρεπε να μας έχουν έρθει και επιστήσαμε την προσοχή στη διοίκηση και τους επιστρέψαμε για να μας ξαναέρθουν σωστά».

Όπως υποστήριξε ο κ. Λύρας, το Μητρώο Πιστοποιημένων Ιατρείων και το app για το οποίο μίλησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, είναι μία λύση αλλά όπως πρόσθεσε «και εκεί είναι θέμα υπευθυνότητας τι θα δηλώνει ο γιατρός και ο επιχειρηματίας του οποίου είναι υπάλληλος ο γιατρός με το τι πραγματικά γίνεται στον χώρο αυτό».

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