Νίκος Στραβελάκης: Ξέσπασε κατά της Μάνου για τον Μαζωνάκη – «Ντροπή, ντροπή! Είναι νεκρός» (Video)

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Την οργή του για την απαράδεκτη ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγες ώρες, μάλιστα, μετά την κηδεία του καλλιτέχνη, εξέφρασε ο Νίκος Στραβελάκης, ξεσπώντας στον αέρα του OPEN.

Η εν λόγω τοποθέτηση της ερμηνεύτριας έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων -άκρως δικαιολογημένων- τόσο για το απαξιωτικό της ύφος όσο και για τη χρονική στιγμή που επέλεξε να εκφράσει την «ένστασή» της για το λαϊκό προσκύνημα στον τραγουδιστή.

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας …» έγραψε η Αφροδίτη Μάνου, προκαλώντας σάλο στα social media.

«Είδα την ανάρτηση και δεν πίστευα στα μάτια μου. Καληνύχτα, κυρία Αφροδίτη Μάνου! Ντροπή! Είναι η μέρα που ετάφη ο Γιώργος Μαζωνάκης, ντροπή! Ντροπή, ντροπή! Είναι νεκρός, είναι νεκρός! Είναι νεκρός, είναι ντροπή! Λίγο σεβασμό στο νεκρό» είπε ο Νίκος Στραβελάκης, εκφράζοντας την αγανάκτησή του.

Τοποθέτησε, δε, δίπλα στην ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου, εκείνη που δημοσίευσε για τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Σταύρος Ξαρχάκος.

«Αποχαιρετούμε -δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο» είχε γράψει ο σπουδαίος καλλιτέχνης, με την εικόνα των δυο αναρτήσεων δίπλα δίπλα, ίσως να αποδεικνύει, εν τέλει, πού βρίσκεται η πραγματική ποιότητα…

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