Ο «Τροχος της τύχης» και… το ματς του Τριφυλλιού πρώτα σε τηλεθέαση το Σαββατοκύριακο (12,13/9)

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Η χαλαρή σχέση των τηλεθεατών το Σάββατο αποτυπώθηκε στα νούμερα του πίνακα τηλεθέασης της Nielsen. Δεν υπήρξε ούτε ένα πρόγραμμα με τηλεθέση άνω του 4%.

Ωστόσο στα αξιοπρόσεκτα του γουίκεντ το πλασάρισμα της ενημερωτικής εκπομπής «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη στη δεύτερη θέση του πίνακα της Nielsen και τις δύο ημέρες του Σαββατοκύριακου.

Οι έξι στις δέκα θέσεις του Σαββατιάτικου Top 10 καταλήφθηκαν από δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές. Ο λόγος ευνόητος.

Την Κυριακή καταγράφηκε επιστροφή τηλεθεατών στα καθιερωμένα κανάλια και πάλι λόγω των εξελίξεων από τη συγκλονιστική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και την χθεσινή ολονυχτία στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας, κυριάρχησαν τα δελτία ειδήσεων και πάλι.

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