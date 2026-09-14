Ίσως το τελευταίο Σαββατοκύριακο με χαλαρή σχέση τηλεθέασης ήταν το προηγούμενο (12-13/9)

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Τρείς στους δέκα και τις δύο ημέρες του Σαββατοκύριακου κατευθύνθηκαν σε τηλεοπτικούς προορισμούς εκτός των δέκα καναλιών εθνικής εμβέλειας σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Nielsen.

Ο Alpha παρά την γενικευμένη καθίζηση ήταν πρώτη επιλογή του τηλεοπτικού κοινού που «ψήφισε» προγράμματα της γραμμικής τηλεόρασης.

Μαζί με το Mega, ήταν οι μόνοι σταθμοί- το Σάββατο με διψήφια μερίδια και με σχεδόν αμετάβλητες επιδόσεις κάθε μια από τις δύο ημέρες που μας πέρασαν.

Εν αντιθέσει με την κυρίαρχη πτωτική τάση στον ΣΚΑΪ η μεταβολή μεριδίου του από τη μια ημέρα στην επόμενη είχε θετικό πρόσημο. Μάλιστα την Κυριακή ήταν εκείνο που διαμόρφωσε τριάδα σταθμών με διψήφια ποσοστά στα κύρια μέρη των μεριδίων τους.

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