MEGA NEWS 104,6: Ένα 12ωρο με εικόνα και ενημέρωση στη νοηματική σε πραγματικό χρόνο

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Το MEGA NEWS 104,6 γίνεται αύριο, 15 Σεπτεμβρίου, το πρώτο ενημερωτικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα που μεταδίδει το πρόγραμμά του με εικόνα και παράλληλη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
Η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη μέσα από την ιστοσελίδα meganews1046.gr και την υβριδική πλατφόρμα MEGA Play, στην επιλογή «Ραδιόφωνο».
Για 12 συνεχόμενες ώρες, από τις 06:00 έως τις 18:00, διερμηνείς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας θα αποδίδουν το περιεχόμενο της ραδιοφωνικής μετάδοσης του MEGA NEWS 104,6, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων των δημοσιογράφων και των καλεσμένων του σταθμού.
Η πρωτοβουλία αποτελεί την πρώτη δράση ενημερωτικού ραδιοφώνου η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με απώλεια ακοής να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο την επικαιρότητα, τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις και τις παρεμβάσεις του MEGA NEWS 104,6, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της υβριδικής μετάδοσης και της εικόνας.
Επιπλέον η πρώτη Τρίτη κάθε μήνα θα είναι σταθερά για το MEGA NEWS 104,6 «Sign Out Loud – Μία ημέρα με ΝΟΗΜΑ». Οι εκπομπές θα αποδίδονται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σε πραγματικό χρόνο και θα μεταδίδονται με εικόνα στο meganews1046.gr και στο MEGA Play, δημιουργώντας μια νέα εμπειρία ενημερωτικού ραδιοφώνου προσβάσιμο σε όλους.
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