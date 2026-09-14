search
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 20:11
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2026 19:46

MEGA NEWS 104,6: Ένα 12ωρο με εικόνα και ενημέρωση στη νοηματική σε πραγματικό χρόνο

14.09.2026 19:46
MEGA-NEWS-1046

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το MEGA NEWS 104,6 γίνεται αύριο, 15 Σεπτεμβρίου, το πρώτο ενημερωτικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα που μεταδίδει το πρόγραμμά του με εικόνα και παράλληλη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Η μετάδοση θα είναι διαθέσιμη μέσα από την ιστοσελίδα meganews1046.gr και την υβριδική πλατφόρμα MEGA Play, στην επιλογή «Ραδιόφωνο».

Για 12 συνεχόμενες ώρες, από τις 06:00 έως τις 18:00, διερμηνείς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας θα αποδίδουν το περιεχόμενο της ραδιοφωνικής μετάδοσης του MEGA NEWS 104,6, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβάσεων των δημοσιογράφων και των καλεσμένων του σταθμού.

Η πρωτοβουλία αποτελεί την πρώτη δράση ενημερωτικού ραδιοφώνου η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους με απώλεια ακοής να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο την επικαιρότητα, τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις και τις παρεμβάσεις του MEGA NEWS 104,6, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της υβριδικής μετάδοσης και της εικόνας.

Επιπλέον η πρώτη Τρίτη κάθε μήνα θα είναι σταθερά για το MEGA NEWS 104,6 «Sign Out Loud – Μία ημέρα με ΝΟΗΜΑ». Οι εκπομπές θα αποδίδονται στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σε πραγματικό χρόνο και θα μεταδίδονται με εικόνα στο meganews1046.gr και στο MEGA Play, δημιουργώντας μια νέα εμπειρία ενημερωτικού ραδιοφώνου προσβάσιμο σε όλους.

Διαβάστε επίσης:

ΜΜΕ ΗΠΑ: Netflix. Amazon, YouTube ιδρύουν νέα συμμαχία στον τομέα του streaming

Επιμένει ο Μακρόν, παρά το φιάσκο – Νέο σχέδιο νόμου για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15 – «Θα φτάσουμε ως το τέλος»

Netflix: Ετοιμάζεται να… σελώσει άλογα – Το επικό μυθιστόρημα «Lonesome Dove» ξαναγίνεται σειρά, από τους Zoe Kazan-Jeb Stuart





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump 14- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, επιμένει ο Τραμπ, με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές

TROLLEY_NEW_123
ΕΛΛΑΔΑ

Χάος με μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας – Κόπηκε καλώδιο τρόλεϊ

javier-bardem_1409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Rome Film Festival 2026: Τιμητικό βραβείο στον Javier Bardem από τα χέρια του Paolo Sorrentino (video)

panathinaikos
MEDIA

Ο «Τροχος της τύχης» και… το ματς του Τριφυλλιού πρώτα σε τηλεθέαση το Σαββατοκύριακο (12,13/9)

tileorasi
MEDIA

Ίσως το τελευταίο Σαββατοκύριακο με χαλαρή σχέση τηλεθέασης ήταν το προηγούμενο (12-13/9)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

angela mazonakis (1)
LIFESTYLE

Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

mazonakis-agripnia-new
LIFESTYLE

Κηδεία Μαζωνάκη: Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία - Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών» (Video/Photos)

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 20:08
trump 14- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν επιθυμεί απεγνωσμένα συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, επιμένει ο Τραμπ, με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές

TROLLEY_NEW_123
ΕΛΛΑΔΑ

Χάος με μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας – Κόπηκε καλώδιο τρόλεϊ

javier-bardem_1409_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Rome Film Festival 2026: Τιμητικό βραβείο στον Javier Bardem από τα χέρια του Paolo Sorrentino (video)

1 / 3