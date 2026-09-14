ΜΜΕ ΗΠΑ: Netflix. Amazon, YouTube ιδρύουν νέα συμμαχία στον τομέα του streaming

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Οι τρείς από τις μεγαλύτερες φίρμες στον τομέα των ιντερνετικών συνδρομητικών υπηρεσιών περιεχομένου διαρκούς ροής, ανακοίνωσαν νωρίτερα, τη δημιουργία μια νέας συνεργασίας με σκοπό την υποστήριξη των θέσεων τους σε σημαντικά για αυτές ζητήματα.

Στην διάρκεια του 2026 οι κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ εξέτασαν διεξοδικά την μετακίνηση των δικαιωμάτων αθλητικών διοργανώσεων μείζονος σημασίας στις ιντερνετικές πλατφόρμες περιεχομένου, με αποτέλεσμα οι ΟΤΤ οι οποίες δεν συνδέονται με κλασικά τηλεοπτικά δίκτυα να συνασπιστούν για να υπερασπιστούν τα κοινά συμφέροντά τους.

Και εγένετο η Streaming Access and Choise Alliance– εν συντομία SACA– που σημαίνει Συμμαχία για την Πρόσβαση και την Επιλογή στο Streaming με ιδρυτικά μέλη τις Amazon, Netflix και YouTube, αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμα- αποκλειστικά- ο Axios που έβγαλε «λαβράκι».Της συμμαχίας ηγείται η TechNet, ένας φορέας που εκπροσωπεί τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Σε δήλωσή της, η TechNet ανέφερε ότι η συμμαχία θα υποστηρίξει «πολιτικές τεχνολογικά ουδέτερες που ενθαρρύνουν την καινοτομία στον τομέα της ψυχαγωγίας — επιτρέποντας στις υπηρεσίες streaming να επενδύουν σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων».

Δρομολογητής/επιταχυντής των εξελίξεων αποτελεσε τον περασμένο Απρίλιο η αντιμονοπωλιακή έρευνα που άρχισαν το υπουργείο Δικαιοσύνης και η Ομόσπονδη Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για να διαπιστώσουν εάν το νομικό πλαίσιο για τις αθηλτικές μεταδόσεις που θεσπίστηκε το 1961 παραβιάζεται από την NFL και άλλες αθλητικές ομοσπονδίες/οργανώσεις ώστε να μεταφέρουν τους αγώνες των επιμέρους διοργανώσεων του στις κατακερματισμενες συνδρομητικές υπηρεσίες streaming.

Ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, αμφισβητεί ότι τα περισσότερα αθλητικά δικαιώματα μετακινούνται στις ιντερνετικές συνδρομητικές υπηρεσίες, συνέπεια της αντιμονοπωλιακής εξαίρεσης που χορηγήθηκε στα αθλητικά πρωταθλήματα στο πλαίσιο του νόμου. Αυτή τη ζέση για τα αθλητικά δικαιώματα και τις μεταδόσεις που πάνε πακέτο με εμπορικές/διαφημιστικές συμφωνίες και πακέτα από τις κυβερνητικές/ ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, η NFL πιστεύει ότι είναι «δάκτυλος» της Fox Corp..

Η Netflix, η Amazon και η Google —μητρική εταιρεία του YouTube— αποτελούσαν όλες μέρος μιας προηγούμενης εμπορικής ένωσης με την ονομασία «Internet Association», η οποία διαλύθηκε στα τέλη του 2021, όταν κατέστη σαφές ότι τα συμφέροντα των μελών της ήταν υπερβολικά διάσπαρτα.

Η Netflix προσχώρησε εκείνη τη χρονιά στην «Motion Picture Association», ένα σημάδι ότι τα συμφέροντά της ευθυγραμμίζονταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, περισσότερο με το Χόλιγουντ παρά με τη Σίλικον Βάλεϊ. Αν και η MPA εκπροσωπεί τα συμφέροντα πολλών εταιρειών ψυχαγωγίας στον κινηματογράφο, συμπεριλαμβανομένων των Netflix, Amazon, Disney, Paramount και άλλων, δεν υποστηρίζει συγκεκριμένα τους πολιτικούς στόχους των πλατφορμών streaming. Επειδή οι μεγαλύτερες πλατφόρμες streaming ανήκουν ως επί το πλείστον σε μητρικές εταιρείες με ποικίλα συμφέροντα, δεν υπάρχει ενιαία επαγγελματική ένωση που να εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους. Οι συμμαχίες, οι οποίες συνήθως δημιουργούνται ως απάντηση σε συγκεκριμένα ζητήματα, χρησιμοποιούνται από τις πλατφόρμες streaming για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων στον τομέα της άσκησης πίεσης.

Για παράδειγμα, πλατφόρμες όπως η Netflix, η Paramount+, το HBO Max της Warner Bros. Discovery, το Peacock της Comcast, η Disney, η TelevisaUnivision και το ViX της Univision, καθώς και άλλες, σχημάτισαν το 2023 την πρώτη μεγάλη συμμαχία του κλάδου, με την ονομασία Streaming Innovation Alliance.

Η SIA βοήθησε τις πλατφόρμες streaming να αντιταχθούν στους τοπικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που πίεζαν την FCC να αναλάβει δράση σχετικά με ένα ρυθμιστικό κενό που, όπως υποστήριζαν, έθετε σε κίνδυνο τη διανομή των περιεχομένων τους στις υπηρεσίες streaming.

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