Απολύθηκε από την περιοδεία με τον Εντ Σίραν ο Macklemore μετά την ομιλία υπέρ της Παλαιστίνης

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Ο Macklemore αποκλείστηκε από την περιοδεία του Έντ Σίραν, αφού ο ράπερ φώναξε «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη» στη σκηνή σε μια πρόσφατη συναυλία.

Το Rolling Stone ανέφερε τη Δευτέρα ότι αρκετοί συναυλιακοί χώροι ενημέρωσαν τον διοργανωτή της περιοδείας ότι δεν θα επέτρεπαν στον δημιουργό της επιτυχίας «Thrift Shop» να εμφανιστεί.

Η Messina Touring Group, διοργανώτρια του αμερικανικού σκέλους της περιοδείας Loop του Σίραν, δήλωσε στο μέσο: «Ως διοργανωτής συναυλιών για την περιοδεία Loop του Έντ Σίραν στις ΗΠΑ, έχουμε ειδοποιηθεί από χώρους για τις επερχόμενες ημερομηνίες της περιοδείας στις ΗΠΑ ότι δεν θα επιτρέψουν να πραγματοποιηθεί συναυλία με τον Macklemore στο πρόγραμμα, κάτι που θα είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση της περιοδείας και θα επηρέαζε εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές».

Breaking: Macklemore was just kicked off Ed Sheeren’s tour for speaking out against genocide.



Here is what he said:



“Free Palestine! I want those words to be loud and clear so the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know we have not forgotten them. To all of… — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) September 14, 2026

Ο Macklemore — ο οποίος υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των Παλαιστινίων και όσων βρίσκονται στη Γάζα εδώ και αρκετά χρόνια — συμμετείχε στην περιοδεία Loop Tour νωρίτερα αυτόν τον μήνα, πραγματοποιώντας δύο συναυλίες στο στάδιο MetLife έξω από τη Νέα Υόρκη, στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου.

Στην πρώτη συναυλία, ο ράπερ από το Σιάτλ φώναξε «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη» στη σκηνή και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους ανθρώπους στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Έδειξε επίσης εικόνες από την καταστροφή στη Γάζα και ερμήνευσε το τραγούδι διαμαρτυρίας του, «Hind’s Hall», για τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές στην Κολούμπια, οι οποίοι κατέλαβαν ένα κτίριο και το ονόμασαν από τον Hind Raja, στην μνήμη της Χίντ Ρατζάμπ που σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό.

«Ένας μεγάλος λόγος για τον οποίο ήθελα να κάνω αυτή την περιοδεία εξαρχής είναι για να μπορέσω να σταθώ όρθιος σε στάδια σαν κι αυτό και να πω δύο λέξεις που είναι πολύ αγαπητές στην καρδιά μου: “Ελευθερώστε την Παλαιστίνη”», είπε κατά τη διάρκεια της πρώτης παράστασης της MetLife. «Είπα, “Ελευθερώστε την Παλαιστίνη!” Θέλω αυτές οι λέξεις να είναι δυνατές και καθαρές, ώστε οι άνθρωποι από τη Γάζα μέχρι την κατεχόμενη Δυτική Όχθη να γνωρίζουν ότι δεν τους έχουμε ξεχάσει».

Στη δεύτερη εμφάνισή του, ο Macklemore επανέλαβε τις εκκλήσεις του για μια «Ελεύθερη Παλαιστίνη» και απευθύνθηκε στο εβραϊκό κοινό, λέγοντας: «Η κριτική στο Ισραήλ, η κριτική στο απαρτχάιντ, η αντίθεση στη γενοκτονία δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση κριτική για εσάς. Το μήνυμά μου είναι για ειρήνη· η αγάπη για όλους τους ανθρώπους που πρέπει να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια, σεβασμό και ισότητα».

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