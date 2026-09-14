Οικονομόπουλος για Μαζωνάκη: «Νιώθω ενοχές – Τελευταία με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο, δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει» (Video)

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Στη Νίκαια, την περιοχή όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, αποχαιρετούν σήμερα (14/9) συγγενείς, συνάδερφοι και αμέτρητοι θαυμαστές τον Γιώργο Μαζωνάκη, με πλήθος κόσμου να βρίσκονται στην «παλιά του γειτονιά» για το ύστατο χαίρε.

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στη μία το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Ακολούθως, η σορός του θα μεταφερθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα γίνει η ταφή, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ανάμεσα στους επωνύμους που έδωσαν το παρών ήταν και ο Νίκος Οικονομόπουλος ο οποίος σε δηλώσεις του στην κάμερα, εξέφρασε τη θλίψη του για τη μεγάλη απώλεια του τραγουδιστή που έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

«Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός και σε εμένα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα τον θυμάμαι ως ένα αγνό καλό παιδί. Τελευταία με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο, ήμουν σε συναυλίες και έχω στεναχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Έχω ενοχές μέσα μου, αλλά νιώθω ότι είναι κάπου καλά» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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