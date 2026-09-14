Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Το τρυφερό βίντεο με τις οικογενειακές στιγμές από την επιστροφή τους στη Βρετανία

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Η Μέγκαν Μαρκλ έδωσε μια πρώτη ματιά από την επιστροφή της οικογένειάς της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε ένα βίντεο με καθημερινές στιγμές με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Χάρι και τα δυο τους παιδιά, τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Το κλιπ διάρκειας 35 δευτερολέπτων, το οποίο συνοδεύεται από ένα emoji με την σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου και μία κόκκινη καρδιά ξεκινά με το ζευγάρι να περπατά στην εξοχή, ενώ η Λίλιμπετ κάνει ποδήλατο σε ένα μονοπάτι και ο Άρτσι τρέχει δίπλα της.

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Wake Me Up Before You Go-Go» των Wham!, στην συνέχεια αποκαλύπτονται περισσότερα πλάνα από τις ανέμελες στιγμές της οικογένειας στην ύπαιθρο, μεταξύ των οποίων και ένα με τον Χάρι, την Λίλιμπετ και τον Άρτσι να ψαρεύουν μαζί σε μια βάρκα.

Το πρώην βασιλικό ζευγάρι επέστρεψε στη Βρετανία στις 26 Αυγούστου. Σύμφωνα με το περιοδικό PEOPLE, πέρασε το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν από τη μετακόμιση, συντροφιά με στενούς φίλους και τη μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια Ράγκλαντ.

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