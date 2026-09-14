Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου – «Παιδάκι μου, πλάσμα μου, στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου» (Video)

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Συντετριμμένη στην αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, με την ηθοποιό να αποχαιρετά μέσα από τα social media με λόγια συγκινητικά τον αγαπημένο της φίλο.

Εκτός από μια δυνατή φιλία, τους έδενε, μάλιστα, και μια κουμπαριά, καθώς ο τραγουδιστής την είχε παντρέψει το 2011 με τον τότε σύζυγό της, επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη.

Το βράδυ της Κυριακής (13/9), η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου έδωσε το παρών στη λαϊκή αγρυπνία, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, θέλοντας να τιμήσει και εκείνη τη μνήμη του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη θλίψη και την οδύνη της, επισημαίνοντας ότι αδυνατεί να συνειδητοποιήσει ότι ο αγαπημένος της φίλος δεν είναι πια στη ζωή.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η ηθοποιός, διακρίνεται το πλήθος του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ στον χώρο ακούγονταν δυνατά τα τραγούδια του.

«Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω, στη “μεγάλη αγρυπνία” μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη. Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου… Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγες. Παιδάκι μου, πλάσμα μου, άγγελέ μου», έγραψε η ηθοποιός.

Στην αγρυπνία βρέθηκαν, όμως και άλλοι εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου που έδωσαν το παρών στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, εμφανώς συγκινημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς, η Άντζελα Δημητρίου, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Φαίη Σκορδά, η Σάσα Σταμάτη, η Έλενα Χριστοπούλου μαζί με τη Βασιλική Ρούσσου και την Εύη Καλογηροπούλου στενή φίλη του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη



