search
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 12:34
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2026 10:11

Γιώργος Μαζωνάκης: Συντετριμμένη η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου – «Παιδάκι μου, πλάσμα μου, στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου» (Video)

14.09.2026 10:11
mazonakis-palaiologou-new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συντετριμμένη στην αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη βρέθηκε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, με την ηθοποιό να αποχαιρετά μέσα από τα social media με λόγια συγκινητικά τον αγαπημένο της φίλο.

Εκτός από μια δυνατή φιλία, τους έδενε, μάλιστα, και μια κουμπαριά, καθώς ο τραγουδιστής την είχε παντρέψει το 2011 με τον τότε σύζυγό της, επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη.

Το βράδυ της Κυριακής (13/9), η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου έδωσε το παρών στη λαϊκή αγρυπνία, στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, θέλοντας να τιμήσει και εκείνη τη μνήμη του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τη θλίψη και την οδύνη της, επισημαίνοντας ότι αδυνατεί να συνειδητοποιήσει ότι ο αγαπημένος της φίλος δεν είναι πια στη ζωή.

Στο βίντεο που δημοσιοποίησε η ηθοποιός, διακρίνεται το πλήθος του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ στον χώρο ακούγονταν δυνατά τα τραγούδια του.

«Έτσι ήθελα να σε αποχαιρετήσω, στη “μεγάλη αγρυπνία” μαζί με χιλιάδες κόσμο, με τεράστια αγάπη. Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου… Το κεφάλι μου πάει να σπάσει, δεν μπορώ να πιστέψω πως έφυγες. Παιδάκι μου, πλάσμα μου, άγγελέ μου», έγραψε η ηθοποιός.

Στην αγρυπνία βρέθηκαν, όμως και άλλοι εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού κόσμου που έδωσαν το παρών στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, εμφανώς συγκινημένοι. Ανάμεσα σε αυτούς, η Άντζελα Δημητρίου, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Φαίη Σκορδά, η Σάσα Σταμάτη, η Έλενα Χριστοπούλου μαζί με τη Βασιλική Ρούσσου και την Εύη Καλογηροπούλου στενή φίλη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Διαβάστε επίσης:

Κηδεία Μαζωνάκη: Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία – Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών» (Video/Photos)

Χριστίνα Πολίτη για θάνατο Μαζωνάκη: «Δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον τρόπο που έζησε ένας άνθρωπος με τον τρόπο που πέθανε» (Video)

Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
androulakis pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ομάδα Αλήθειας περίλαβε τον Ανδρουλάκη με τη… Λέσβο και τη Μυτιλήνη

mazonakis-kideia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Με δάκρυα, λουλούδια και ζεϊμπέκικα το τελευταίο χειροκρότημα στο «παιδί της νύχτας» (Videos/Photos)

KIDEIA MAZONAKI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια λόγω της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη

nea-yorki-zevgari-metro
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Νέα Υόρκη: Συρμός του μετρό παρέσυρε και σκότωσε 24χρονο ζευγάρι – Σκληρό βίντεο

GAKA_THEODOROPOULOS
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Πιθανή η αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο – Αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια οι γιατροί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

angela mazonakis (1)
LIFESTYLE

Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

mazonakis-agripnia-new
LIFESTYLE

Κηδεία Μαζωνάκη: Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία - Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών» (Video/Photos)

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 12:34
androulakis pasok
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Ομάδα Αλήθειας περίλαβε τον Ανδρουλάκη με τη… Λέσβο και τη Μυτιλήνη

mazonakis-kideia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Με δάκρυα, λουλούδια και ζεϊμπέκικα το τελευταίο χειροκρότημα στο «παιδί της νύχτας» (Videos/Photos)

KIDEIA MAZONAKI NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια λόγω της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη

1 / 3