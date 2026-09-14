Χριστίνα Πολίτη για θάνατο Μαζωνάκη: «Δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον τρόπο που έζησε ένας άνθρωπος με τον τρόπο που πέθανε» (Video)

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Συγκλονισμένη από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δήλωσε η Χριστίνα Πολίτη η οποία, μιλώντας στον αέρα της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια του καλού της φίλου.

Αναφερόμενη στα αίτια θανάτου του τραγουδιστή, τόνισε την αντίθεσή της με όλους εκείνους που συγχέουν τον τρόπο που ζούσε ο καλλιτέχνης και τον τρόπο που έφυγε από τη ζωή.

«Κοίταξε, είναι πολύ δύσκολο. Καμιά φορά ξέρεις, λέω τι να βγαίνω να λέω κι εγώ, ξέρεις, βγαίνει ο καθένας, λέει το μακρύ του και το κοντό του, αλλά και οι συνεργάτες του μου λένε έχεις μια φωνή» είπε αρχικά.

«Σκέφτομαι και πάντα τον έχω μέσα στο μυαλό μου που του άρεσε έτσι και τι θα έλεγα ή μου έλεγε τι να λέω. Τον είχα ρωτήσει, ρε Γιώργο λέω, όλο με ρωτάνε για εσένα. Θα τους απαντάς, μου λέει, ένα πράγμα. Στην Ελλάδα μόνο ο Γιώργος ο Μαζωνάκης και το ξύδι είναι τοπ. Μου απαντούσε κάτι τέτοια πράγματα. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ άβολο ότι αρχίσαμε να μπερδεύουμε τη ζωή του με τον τρόπο που έφυγε, που τον βρήκα τρομερό αυτόν τον τρόπο που έφυγε. Πάρα πολύ άδικο, έτσι; Δεν μπορεί να μπερδεύουμε τον τρόπο που έζησε ένας άνθρωπος με τον τρόπο που πέθανε. Και πρέπει να μάθουμε ακριβώς τι έγινε. Δηλαδή μου είναι πάρα πολύ ανησυχητικό αυτό. Δηλαδή λέμε ήταν ροκ σταρ, αλλά δεν έφυγε σαν ροκ σταρ, έτσι; Ήταν είναι ένα σοκ στο σύστημα όλο αυτό και δεν ξέρω, αν ήταν ένας κοινός άνθρωπος, αν αυτό θα έβγαινε προς τα έξω».

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