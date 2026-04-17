Χριστίνα Πολίτη: Απαντά με… Βανδή για το unfollow της Άννας Βίσση – «Έχει ο καιρός γυρίσματα» (Video)

Με έναν στίχο από τραγούδι της Δέσποινας Βανδή σχολίασε η Χριστίνα Πολίτη το unfollow που δέχτηκε από την Άννα Βίσση, αναφέροντας χαρακτηριστικά «έχει ο καιρός γυρίσματα».

Καλεσμένη της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στο «Στούντιο 4», η κοσμικογράφος ρωτήθηκε σχετικά με εξελίξεις στις σχέσεις της με την Άννα Βίσση, καθώς όπως έγινε γνωστό τις τελευταίες ημέρες, η τραγουδίστρια δεν ακολουθεί, πια, στο Instagram τη στενή φίλη και κουμπάρα της.

Η Χριστίνα Πολίτη δεν θέλησε να περάσει σε λεπτομέρειες και αρκέστηκε να πει ότι αυτά που την προβληματίζουν στη ζωή είναι ζητήματα σοβαρά, όπως για παράδειγμα θέματα υγείας, ενώ τόνισε ότι τα συναισθήματά της για τους ανθρώπους δεν αλλάζουν ξαφνικά.

Επικαλέστηκε δε, στίχο από τραγούδι της Βανδή λέγοντας χαρακτηριστικά, «έχει ο καιρός γυρίσματα, όπως λέει και μία άλλη τραγουδίστρια…»

«Τα συναισθήματα για τους ανθρώπους μου είναι καταγεγραμμένα, τα ξέρουν όλοι και δεν αλλάζουν από τη μία ημέρα στην άλλη. Ανοίγουμε την παρένθεση και την κλείνουμε αργότερα, γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα, όπως λέει και μία άλλη τραγουδίστρια. Είμαι συναισθηματικός άνθρωπος, αλλά δεν γράφουν πάνω μου αυτά που πρέπει να ξεπεραστούν, με στενοχωρούν θέματα υγείας. Αυτά δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω πια και να τα ξεπεράσω. Όλα τα άλλα μου φαίνονται σαχλαμάρες, είναι πράγματα αστεία, ακόμα και αυτό θα περάσει» ανέφερε αρχικά.

Σε ερώτηση για το πώς θα ήθελε να εξελιχθεί η σχέση της με την Άννα Βίσση, η Χριστίνα Πολίτη έκανε ένα σχόλιο για την απήχηση που έχει η προγραμματισμένη συναυλία της στο ΟΑΚΑ για τον Σεπτέμβριο.

«Θα δούμε, εδώ η γυναίκα κάνει sold out το ΟΑΚΑ σε 5 λεπτά. Νομίζω έχει άλλα πράγματα να ασχοληθεί, αργότερα θα τα πούμε. Το αντιμετωπίζω σαν να έχει συμβεί σε κάποιον τρίτο και προσπαθώ πάντα και πιστεύω και σε πιο σοβαρά πράγματα, ότι οι άνθρωποι πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους και να μην βγαίνουν να γίνονται δημόσια ρόμπα. Για οποιονδήποτε λόγο. Δεν είμαι υπέρ της θυματοποίησης. Εάν ανοίξουμε το στόμα μας και πούμε τι έχει γίνει από πίσω είναι πραγματικά θλιβερό» τόνισε.

Κάνοντας χιούμορ, η Χριστίνα Πολίτη αποκάλυψε ότι ρώτησε το ChatGPT για το πώς πρέπει να απαντήσει στην εν λόγω ερώτηση που περίμενε ότι θα δεχτεί.

«Εγώ ρωτάω για τα πάντα το ChatGPT για όλα. Μου το είχε πει ο Boy George αυτό. Είχαμε κάνει τη συνέντευξη την ωραία και μου είχε πει: “Εγώ μιλάω με το ChatGPT οπότε του τα βάζω μέσα στο μπλέντερ και με καθοδηγεί”. Το ChatGPT μου είπε: “Μην μιλάς, τίποτα. Όταν σε ρωτήσουν στην εκπομπή, πριν απαντήσεις, πρέπει να χαμογελάσεις διακριτικά γιατί θα φανείς και θα δείξεις ένα επίπεδο”. Απαντά κάτι τρομερές βλακείες» είπε με χιούμορ.

