Μαρία Ιωαννίδου: Σκληρή απάντηση στον Δημήτρη Παπάζογλου – «Κλείσε το στόμα σου, εσύ δεν έκανες καριέρα» (Video)

Την απάντησή της στα σχόλια του Δημήτρη Παπάζογλου -ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι δεν του αρέσει η ίδια ως επαγγελματίας- απάντησε η Μαρία Ιωαννίδου, επισημαίνοντας ότι δεν την αφορούν τέτοιου είδους άνθρωποι.

Τόνισε δε, ότι δεν ήταν παρά ένας «μικρός και άχαρος χορευτής» όταν προσελήφθη στο μπαλέτο Σειληνός – Ιωαννίδου. Στη συνέχεια, τον παρότρυνε να «κλείσει το στόμα του» και να μη μιλάει, καθώς ο ίδιος «δεν έχει κάνει καριέρα» -όπως είπε, σε αντίθεση με την ίδια που -όπως τόνισε- «πάνω από τη μισή Ελλάδα τη λατρεύει»...

«Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους καταρχήν. Και ευτυχώς που είναι ο κύριος Παπάζογλου, γιατί μπορώ να σας πω με πολλή έπαρση, ότι πάνω από τη μισή Ελλάδα με λατρεύει. Ήταν ένας μικρός, άχαρος χορευτής και εμείς τον προσλάβαμε στο μπαλέτο μας, Σειληνός – Ιωαννίδου» είπε αρχικά μιλώντας στην κάμερα του Happy Day.

«Τι να πω για το θράσος και το ήθος ενός ανθρώπου; Δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν θέλω να μιλάω γενικώς για τέτοιους ανθρώπους σαν τον Παπάζογλου. Καλός χορευτής ήταν. Δεν ήταν Νουρέγιεφ. Θράσος του να λέει τέτοια για μένα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έκανε καριέρα ο Παπάζογλου. Βασικά δεν έκανε καριέρα. Δεν προχώρησε. Τι θέλει και μιλάει τώρα το παιδάκι; Δεν με προσβάλλουν εμένα αυτά. Είναι ποιος τα λέει. Ο Παπάζογλου τώρα; Αστεία υπόθεση. Καλά, έλεος ρε παιδιά. Είμαι από έξι ετών στον χορό και έχω κάνει την καριέρα μου και προχωράω. Δημήτρη Παπάζογλου, εσύ προχωράς; Δεν προχωράς αγόρι μου. Λοιπόν, κλείσε το στόμα σου» πρόσθεσε, εμφανώς εκνευρισμένη.

