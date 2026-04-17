search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 11:39
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.04.2026 09:20

Μαρία Ιωαννίδου: Σκληρή απάντηση στον Δημήτρη Παπάζογλου – «Κλείσε το στόμα σου, εσύ δεν έκανες καριέρα» (Video)

Την απάντησή της στα σχόλια του Δημήτρη Παπάζογλου -ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι δεν του αρέσει η ίδια ως επαγγελματίας- απάντησε η Μαρία Ιωαννίδου, επισημαίνοντας ότι δεν την αφορούν τέτοιου είδους άνθρωποι.

Τόνισε δε, ότι δεν ήταν παρά ένας «μικρός και άχαρος χορευτής» όταν προσελήφθη στο μπαλέτο Σειληνός – Ιωαννίδου. Στη συνέχεια, τον παρότρυνε να «κλείσει το στόμα του» και να μη μιλάει, καθώς ο ίδιος «δεν έχει κάνει καριέρα» -όπως είπε, σε αντίθεση με την ίδια που -όπως τόνισε- «πάνω από τη μισή Ελλάδα τη λατρεύει»...

«Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους καταρχήν. Και ευτυχώς που είναι ο κύριος Παπάζογλου, γιατί μπορώ να σας πω με πολλή έπαρση, ότι πάνω από τη μισή Ελλάδα με λατρεύει. Ήταν ένας μικρός, άχαρος χορευτής και εμείς τον προσλάβαμε στο μπαλέτο μας, Σειληνός – Ιωαννίδου» είπε αρχικά μιλώντας στην κάμερα του Happy Day.

«Τι να πω για το θράσος και το ήθος ενός ανθρώπου; Δεν θέλω να το σχολιάσω. Δεν θέλω να μιλάω γενικώς για τέτοιους ανθρώπους σαν τον Παπάζογλου. Καλός χορευτής ήταν. Δεν ήταν Νουρέγιεφ. Θράσος του να λέει τέτοια για μένα. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν έκανε καριέρα ο Παπάζογλου. Βασικά δεν έκανε καριέρα. Δεν προχώρησε. Τι θέλει και μιλάει τώρα το παιδάκι; Δεν με προσβάλλουν εμένα αυτά. Είναι ποιος τα λέει. Ο Παπάζογλου τώρα; Αστεία υπόθεση. Καλά, έλεος ρε παιδιά. Είμαι από έξι ετών στον χορό και έχω κάνει την καριέρα μου και προχωράω. Δημήτρη Παπάζογλου, εσύ προχωράς; Δεν προχωράς αγόρι μου. Λοιπόν, κλείσε το στόμα σου» πρόσθεσε, εμφανώς εκνευρισμένη.

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Μπέζος: «Πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι όταν επιλέγουμε ποιους θα έχουμε πάνω από το κεφάλι μας να μας κυβερνούν»

Ξανά ερωτευμένος ο Γιάννης Αϊβάζης, σχεδόν δύο χρόνια μετά το διαζύγιο από τη Μαρία Κορινθίου (Video)

Η Φαίη Σκορδά πήγε για πρόβα νυφικού – Ποια σχεδιάστρια θα εμπιστευτεί για τον γάμο της

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΣΙΝΕΜΑ

«As Deep as the Grave»: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με την AI εκδοχή του Val Kilmer (video)

ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαστε εγκλωβισμένοι, περιμένουμε λύσεις και όχι υποσχέσεις» λένε οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου πριν τη συνάντηση με τον Σχοινά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Μυρτώ: Μήνυση σε χρήστη του TikTok που είπε ότι τη «δολοφονήσαμε» – Διαψεύδω ότι οι γιατροί δεν ήταν στη θέση τους

ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στα Δικαστήρια για να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης (videos)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για ευρωπαία εισαγγελέα: «Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου μαζί της»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Καρατόμηση» εξπρές του διοικητή της ΕΥΠ στα Ιωάννινα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3