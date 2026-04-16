Ξανά ερωτευμένος ο Γιάννης Αϊβάζης, σχεδόν δύο χρόνια μετά το διαζύγιο από τη Μαρία Κορινθίου (Video)

Νέα σελίδα στην προσωπική ζωή του Γιάννη Αϊβάζη, ο οποίος, σχεδόν δύο χρόνια μετά το διαζύγιο από τη Μαρία Κορινθίου, είναι ξανά ερωτευμένος.

Η γυναίκα που βρίσκεται στο πλευρό του ονομάζεται Νατάσα, είναι 32 ετών και είναι μητέρα ενός μικρού αγοριού. Έχει ολοκληρώσει τις σπουδές της στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να επιστρέψει και να ζει μόνιμα στα Χανιά.

Μάλιστα, στην εκπομπή «Buongiorno», παρουσιάστηκε και αποκλειστικό φωτογραφικό υλικό από κοινή έξοδο του ζευγαριού σε γνωστό μαγαζί στο λιμάνι των Χανίων.

«Κάθε τέλος έχει ένα καινούργιο ξεκίνημα και αυτό θα πρέπει να γίνει σιγά σιγά. Είμαι και σε μια ηλικία που ξέρω τι θέλω και τι ζητώ. Το παιδί μου είναι η προτεραιότητά μου, από εκεί και πέρα στην προσωπική μου ζωή όλα είναι καλά. Δεν πιστεύω στην ομορφιά, πιστεύω πολύ στο συναίσθημα, στην ηρεμία, στις σχέσεις, από εκεί και πέρα δεν βιάζομαι για τίποτα», είχε δηλώσει ο ηθοποιός σε πρόσφατή συνέντευξή του.

